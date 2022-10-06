Правила онлайн изучения английского: как заставить себя учиться осенью
Со школьных лет осень считается грустным временем года – каникулы и пора отпусков заканчиваются, солнечных дней становится меньше, а дождливых больше. Не удивительно, что именно осенью многих накрывает пресловутая хандра
Что же делать, если отдаваться хандре нельзя, а нужно учиться английскому онлайн на языковых курсах? Сейчас опишем для вас несколько эффективных методов!
Как убрать плохое настроение и начать онлайн учить английский
Если знаете, что осенью вам становится грустно и отпадает желание учиться, старайтесь применять превентивные меры. Но если заранее вы не успели позаботиться, можно внедрять их и в середине учебного процесса:
- Тщательно выбирайте курсы. Практически все языковые школы предлагают бесплатные пробные занятия – обязательно воспользуйтесь такой возможностью, чтобы подобрать для себя идеальные курсы. Что значит "идеальные"? Вам должен нравиться преподаватель, формат работы, размер группы и возраст ее участников.
- Учитесь вместе с друзьями. Начните учить английский онлайн вместе с другом, чтобы развлекать и поднимать друг другу настроение. А еще это создаст конкуренцию между вами, которая также может мотивировать к эффективному обучению.
- Не относитесь к учебе слишком серьезно. Страх сделать ошибку часто отнимает у нас все силы и убивает мотивацию учиться. Поэтому следует вспомнить, что на языковых курсах никто оценок вам ставить не будет – вы учите английский исключительно для себя.
- Делайте паузы. Погружение в английский – это главное условие успешного изучения языка. Но не перестарайтесь, поскольку можете сильно устать и вовсе потерять мотивацию. Делайте паузы в онлайн-обучении – можете поприседать, выйти прогуляться в парк, сделать печенье.
- Создайте яркое рабочее пространство. Купите цветок для рабочего стола, повесьте доску со своими желаниями или просто наклейте много ярких стиков – это поможет улучшить настроение.
А еще учитесь обращать внимание не только на плохое – большое количество задач, сложность английского языка, хмурую погоду за окном. Думайте о положительном – например, благодаря большому количеству задач вы всегда держите свой мозг в тонусе и, маленькими шагами, становитесь умнее и способнее в английском языке.
Как научиться не пропускать занятия
Многие студенты выбирают онлайн-курсы именно для того, чтобы всегда присутствовать на занятиях – несмотря на путешествия и командировки. Но когда мотивация падает, вы можете осознанно или неосознанно пропускать даже онлайн-уроки. Как этого избежать:
- планируйте свой день и вписывайте в него обучение;
- ставьте напоминания на телефон;
- придумайте себе вознаграждение за работу над английским языком – например, кусочек шоколада;
- относитесь к занятиям как к развлечению, а не как к наказанию;
- больше практикуйте язык – в онлайн и реальном общении, чтобы почувствовать преимущества своих знаний.
И пускай осенняя хандра в этом году обойдет ваш дом мимо!
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