Правда в государстве — это не чье-то личное — она принадлежит всем
Изменения во время войны нужны, как никогда, и изменения начинаются именно с определения происходящего с нами
Правда в государстве всегда своевременна.
Правда в государстве — это не чье-то личное — она принадлежит всем.
Правда во время войны расшатывает только слабых и лживых.
Правда делает сильными тех, кто стремится к переменам.
Изменения во время войны нужны, как никогда, и изменения начинаются именно с определения того, что происходит с нами.
Правда у каждого своя, но факты, формирующие нашу реальность, это объективная вещь
Ибо всеобщее признание правильных решений начинается с всеобщего признания правильных слов.
В развитых странах в государствах и обществах работают устоявшиеся учреждения, экспертные центры, они могут корректировать свои действия через систему сдерживаний и противовесов, как сейчас в США. Правду вынуждены обсуждать внутри власти из-за сильной политической конкуренции. Да, правда у каждого своя, но факты, формирующие нашу реальность, это объективная вещь. Поэтому наличие дискуссии относительно фактов и строящейся на них правды позволяет производить наиболее адекватное решение.
Публичность в Украине — единственный катализатор изменений
У нас всего этого нет. Поэтому у нас невозможно осознать и ввести изменения молча, потому что в нашем государстве нет самостоятельных институций, и все работает исключительно на мотивации и усилиях гражданского общества. Публичность в Украине – единственный катализатор перемен.
Если бы у нас считали, сколько людей мы теряем из-за лжи...
Если бы у нас считали, сколько возможностей утрачивалось и теряется, потому что вместо перемен — пустые слова...
Говорить, что правда не ко времени, значит лишать себя будущего.
Об авторе: Юрий Бутусов, журналист, воин ВСУ.
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