Правда о дивизии, как разрушить русский мир и о чем думают деспотические мужчины – 5 книг, которых у нас не было

Украинских источников по теме, которой посвящена эта книга, до недавнего времени было немного. В частности, маршевые песни Дивизии, а также история одного из уцелевших в Украине ее воинов были опубликованы в харьковском журнале "Украинский Засев", который издавал автор этих строк, еще в начале девяностых. А исследование Михаила О. Логуша "14-я гренадерская дивизия Ваффен-СС "Галичина" 1943–1945 (Л.: Астролябия) принадлежит к изданиям с другой, "зарубежной" источниковой базой. Военный историк с 30-летним опытом службы в вооруженных силах США, полковник в отставке Михаил Орест Логуш, опираясь на материалы американской разведки, предлагает беспристрастный взгляд на боевой путь этого соединения, а именно – дивизию "Галичина", ставшую первой пехотной дивизией. в составе элитного Ваффен-СС, а затем превратилась в 1-ю Украинскую дивизию Украинской национальной армии. История которой, добавим, а также ее военнослужащих, стремившихся проторить собственный путь в борьбе за независимость Украины, многими все еще воспринимается сквозь уродливое эхо советской пропаганды или постсоветское невежество, провоцируя не только ошибочные оценки, но и раздор. Начинается исследование по детективной истории о том, как в руки автора попал дневник воина Дивизии, который он вырыл на ярмарке оружия в Америке. "Конечно, многие разные причины могли побуждать стольких немцев вступить в ряды Ваффен-СС, - узнаем мы из предисловия к украинскому изданию. - Однако подавляющее большинство из них защищало не национал-социализм Гитлера, а своих близких и родную землю от коммунистического доминирования Советской России , отмеченного огромной массой насилий, в том числе и кровавых. Также немало иностранцев оказались в Вафен-СС с целью улучшить собственное положение в условиях немецкой оккупации.

Эта книга о том, почему россияне именно такие, какие они есть, но главное – как можно разрушить "русский мир". В отличие от большинства исследований о России, "Как разрушить русский мир" Вадима Денисенко (К.: Наш Формат) внимание его автора прежде всего уделено образованию и функционированию механизмов управления российской империей, которые остаются практически неизменными в последние 400 лет. "Глубинная ошибка большинства людей, которые в силу разных обстоятельств занимаются Россией, заключается в том, - отмечает автор, - что они считают, что русский мир - это некое новейшее явление, созданное группой идеологов, собравшихся вокруг Путина. Дело в том, что и "русский мир", и система управления государством, де-факто были созданы еще при Иване Грозном, а окончательно зацементировались во времена Петра I и с определенными косметическими изменениями дошли до наших дней". Также автор заключил, что русский мер не имеет и не может иметь своего "символа веры", а именно его определение автоматически приведет к его распаду. Всеядный и шизофренический, он "вмещает в себя православие и коммунизм, белогвардейцев и Сталина". Таким образом, в книге исследуется возникновение, развитие и функционирование русского мира со времен Ивана Грозного до современности, а некоторые вопросы ставятся ребром. Например, как изменить идеологию русского мира? Как развалить символические структуры? Нужна ли россиянам свобода? Или чем отличается новейшее юродство Путина от юродства его "великих предшественников"? "Только одним - отмечает автор, - зашкольным уровнем лжи на всех уровнях. Ни один предшественник Путина столько не лгал, правда, никто и не творил параллельную реальность для своих граждан, а параллельная реальность - это и есть абсолютная ложь. Образ, который убрала путинская Россия , - обиженная невинная женщина, которую все хотят изнасиловать, а она вынуждена защищаться.Путин все время репродуцирует этот образ, пугая своих подданных, что их кто-то изнасилует, и поэтому они соглашаются, чтобы их насиловало государство. Ничего сверхнового, кроме тотального виртуального мира для подданных, Путин не придумал. Чтобы поддерживать режим, поддерживать порядок в этом виртуальном мире-монастыре, ему нужно оставаться царебогом-лжеюродивым и юродствовать на всех фронтах».

Автор следующей книги более двадцати пяти лет занимается проблемой насилия, психологических травм и восстановления, поэтому развязал язык тысячи абьюзеров. В общем, исследование Ланди Бенкрофта "Почему он это делает?" О чем думают лихие и деспотические мужчины" (Х.: Виват) – наверное, самая информативная и самая полезная книга о жестоких мужчинах. Женщинам, стремящимся вернуть себе контроль над собственной жизнью, стоит взять ее на вооружение. Что касается непосредственно мужчин... "Временами меня спрашивают: зачем работать с жестокими мужчинами, если так тяжело заставить их измениться? – вспоминает автор. – На то есть несколько причин. Во-первых, даже если один человек в группе из десяти человек показывает существенные и длительные изменения, это означает, что мое время и силы были потрачены с пользой, ведь его партнер и дети почувствуют поразительное изменение в качестве своей жизни. Во-вторых, я верю в привлечение тиранов к ответственности за их поступки". Также в своей книге автор разрабатывает целую психологию мучителей. Специально для женщин он рассказывает, как распознать, их партнер - деспот, контролирующий их жизнь насилием. И советует не пропустить первые тревожные колокольчики, уловить направление его оскорбительных мыслей, не мифологизировать, а классифицировать обидчиков по самым распространенным типам: «Консультировать жестоких мужчин – тяжелый труд, – рассказывает автор о своей работе. - Обычно они очень неохотно признают ущерб, причиненный женщинам, а часто также детям, и твердо стоят на своих оправданиях и обвиняют жертву. Как увидите далее, они привязываются к разным привилегиям, которые получают из-за жестокого обращения с партнершами, и имеют умственные привычки, с которыми им трудно представить себя в равноправных, исполненных уважения отношениях с женщиной".

Почти все героини у автора следующей книги будто выпутались из галереи предыдущих "деспотических" отношений. Даже самая счастливая из них все равно время уверяла, что "Ивана я не боюсь, даже если он заламывает мне руки за спину и не дает пошевелиться". Тем не менее, "Тридцатый год" Ингеборг Бахман (Черновцы: Издательство ХХІ) – сборник из семи рассказов, принадлежащих к самым весомым текстам послевоенной немецкоязычной литературы – все же о возможном укрытии в жестоком мире, поглощенном насилием. И понятно, что почти все произведения – о любви между мужчиной и женщиной, а вечные темы жизни и смерти – как это характерно автору – воспроизведены в текстах в разных, подчас непредвиденных образах и формах. К примеру, в первом из них, названием "Молодость в австрийском городе", где речь идет о детях. Вернее, об их жизни и смерти, когда они уже становятся взрослыми, все равно оставаясь детьми. Кажется, многое актуально до сих пор. "Когда тревога, им можно оставлять тетради на столе и бежать в бункер. Впоследствии им можно экономить сладости для раненых или вязать носки и плести козубы для солдат, для суши, в воздухе и на воде. И отдавать честь, в школьном произведении, тем, что в земле и на дне... А еще впоследствии им можно будет копать траншеи между кладбищем и аэродромом, который уже чтит кладбище, им можно забыть о своей науке и учиться различать гул моторов в небе. Они уже не должны так часто умываться, на ногте на руках уже никто не обращает внимания. Дети связывают порванные скакалки, потому что новых больше нет, и ведут разговоры о детонаторах с часовым механизмом и о плоских бомбах. Дети играют в разбойников среди руин, но иногда только сидят там, уставляются впереди себя и уже не реагируют" когда их зовут "дети". Достаточно черепков и для рая, и для ада, но дети дрожат, потому что промокли и им холодно. Дети умирают, и дети изучают даты Семилетней и Тридцатилетней войн, им безразлично, если перепутают все вражеские стороны, повод причины, за четкое знание которых на уроке истории можно получить хорошую оценку. Они хоронят собаку Али, а затем ее хозяев. Пора намеков прошла. В их присутствии говорят о расстрелах в затылок, о повешениях, ликвидации, взрывании, а чего они не слышат ушами и не видят глазами, то слышат на запах, как слышат они на запах мертвых в Санкт-Рупрехте, которых нельзя откопать , потому что на них рухнул кинотеатр, куда дети тайком ходили на "Романс в миноре".

Очень хорошо, что такие книги для детей у нас, наконец, появляются. Не наивны и просты, а вполне философские. То есть серьезные. Название одной из них, а именно - "Медведь, которого не было" Орена Лави (Х.: Крокус) - даже попало во "взрослый" название этой подборки. Во всяком случае, истории вроде случившейся в книге о Медведе (а перед тем – о Утке и Смерти, о которой мы уже писали) – учит малышей, во-первых, называть вещи своими именами (даже в детстве) , а во-вторых, легко и непринужденно воспринимать сложные, казалось бы, явления. Говорят, герой этой книги напоминает одновременно Винни-Пуха и Паддингтона, все время размышляя, симпатичен ли он и счастлив. Но на более почтенного героя (точнее, героиню) он похож больше, и "Алиса в Зазеркалье" Льюиса Кэррола при этом чаще приходит в голову. Нашему герою даже мудрый Саламандр с сигарой встречается в лесу – как преснопамятная Гусеница с кальяном, которая ведет не менее "мудрые" разговоры с Алисой. Ну, а так, конечно – "ничего особенного", кроме приключений, случающихся с героем книги. Он путешествует по Волшебному Лесу, встречает его обитателей и находит, наконец, избушку, в которой, оказывается, живет он сам. Таким образом, через простые, казалось бы, вещи наш герой превращается из Медведя, которого не было, в вполне реального персонажа из Книги сказок названием Настоящая Жизнь.