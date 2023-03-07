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"Права женщин нарушаются по всему миру". В ООН заявили, что для достижения гендерного равенства понадобится 300 лет

7 мартa, 2023 вторник
12:57
Мир

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил Комиссии по статусу женщин, что для достижения гендерного равенства понадобится 300 лет

Об этом информирует CNN .

"Век патриархата, дискриминации и вредных стереотипов создали огромный гендерный разрыв в науке и технике. Давайте четко скажем: глобальные рамки не работают для женщин и девушек в мире. Им нужно меняться", - сказал Гутерриш и подчеркнул, что прогресс в направлении гендерного равенства " исчезает на наших глазах".

Накануне 8 марта Генсек, выступая перед ключевой группой ООН по правам женщин, заявил, что до гендерного равенства "300 лет" согласно последним оценкам Организации Объединенных Наций, занимающейся этим вопросом и расширением возможностей.

"Права женщин нарушаются, угрожают и нарушаются по всему миру", - говорит Гутерриш, назвав, в частности, несколько стран, включая Афганистан, где, по его словам, "женщины и девушки были стерты из общественной жизни".

6 марта молодые афганские женщины собрались вблизи Кабульского университета, чтобы высказаться против запрета талибов на женское образование, ограничение, которое может считаться "преступлением против человечности".

На встрече отметили рост принудительных и детских браков, запрет исключать женщин из общественных мест, в том числе парков и спортзалов, а также другие ограничения, делающие невозможными работу и путешествия самостоятельно в Афганистане.

"Кризис, конфликты затрагивают женщин и девушек в первую очередь и хуже всего", - подчеркнул генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, приводя в пример войну в Украине.

В 2022 году ООН призвала провести расследование сообщений об изнасиловании и сексуальном насилии в отношении украинских женщин и детей после полномасштабного вторжения РФ.

Гутерриш также сказал, что "во многих местах сексуальные и репродуктивные права женщин откатываются назад".

В июне 2022 года Верховный суд США отменил решение по делу Ро против Вейда, оставляя право на аборт вплоть до отдельных штатов. За год до этого в Польше вступил в силу запрет на аборты из-за недостатков плода – по сути, прекратив почти все аборты в стране.

Для достижения гендерного равенства Гутерриш призвал к "коллективным" и "срочным" действиям, от увеличения образования, доходов и занятости женщин, особенно в развивающихся странах на глобальном Юге, к содействию участию в науке и технике.

  • 21 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции (Конвенция Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия).
  • 14 июля 2022 года Ирина Венедиктова заявила, что Организация Объединенных Наций создаст команду экспертов для помощи Украине в расследовании сексуального насилия кафиров во время войны.
  • С начала полномасштабной войны по состоянию на 24 июля ООН получила более 150 обращений относительно случаев сексуального насилия, совершенного российскими военными в Украине.
Общество
ООН
Афганистан
изнасилование
война с Россией
Антониу Гетерриш
США
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