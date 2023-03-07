"Права женщин нарушаются по всему миру". В ООН заявили, что для достижения гендерного равенства понадобится 300 лет
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил Комиссии по статусу женщин, что для достижения гендерного равенства понадобится 300 лет
Об этом информирует CNN .
"Век патриархата, дискриминации и вредных стереотипов создали огромный гендерный разрыв в науке и технике. Давайте четко скажем: глобальные рамки не работают для женщин и девушек в мире. Им нужно меняться", - сказал Гутерриш и подчеркнул, что прогресс в направлении гендерного равенства " исчезает на наших глазах".
Накануне 8 марта Генсек, выступая перед ключевой группой ООН по правам женщин, заявил, что до гендерного равенства "300 лет" согласно последним оценкам Организации Объединенных Наций, занимающейся этим вопросом и расширением возможностей.
"Права женщин нарушаются, угрожают и нарушаются по всему миру", - говорит Гутерриш, назвав, в частности, несколько стран, включая Афганистан, где, по его словам, "женщины и девушки были стерты из общественной жизни".
6 марта молодые афганские женщины собрались вблизи Кабульского университета, чтобы высказаться против запрета талибов на женское образование, ограничение, которое может считаться "преступлением против человечности".
На встрече отметили рост принудительных и детских браков, запрет исключать женщин из общественных мест, в том числе парков и спортзалов, а также другие ограничения, делающие невозможными работу и путешествия самостоятельно в Афганистане.
"Кризис, конфликты затрагивают женщин и девушек в первую очередь и хуже всего", - подчеркнул генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, приводя в пример войну в Украине.
В 2022 году ООН призвала провести расследование сообщений об изнасиловании и сексуальном насилии в отношении украинских женщин и детей после полномасштабного вторжения РФ.
Гутерриш также сказал, что "во многих местах сексуальные и репродуктивные права женщин откатываются назад".
В июне 2022 года Верховный суд США отменил решение по делу Ро против Вейда, оставляя право на аборт вплоть до отдельных штатов. За год до этого в Польше вступил в силу запрет на аборты из-за недостатков плода – по сути, прекратив почти все аборты в стране.
Для достижения гендерного равенства Гутерриш призвал к "коллективным" и "срочным" действиям, от увеличения образования, доходов и занятости женщин, особенно в развивающихся странах на глобальном Юге, к содействию участию в науке и технике.
- 21 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции (Конвенция Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия).
- 14 июля 2022 года Ирина Венедиктова заявила, что Организация Объединенных Наций создаст команду экспертов для помощи Украине в расследовании сексуального насилия кафиров во время войны.
- С начала полномасштабной войны по состоянию на 24 июля ООН получила более 150 обращений относительно случаев сексуального насилия, совершенного российскими военными в Украине.
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