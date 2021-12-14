Права на показ чемпионата Испании по футболу продали за сумасшедшую сумму
Movistar и DAZN заплатили за права на показ чемпионата Испании по футболу 4,95 млрд евро
Об этом сообщает официальный сайт высшего испанского футбольного дивизиона – Ла Лиги .
Соглашение с Movistar и DAZN заключено на пять лет – с сезона-2022/2023 до сезона-2026/2027. Ла Лига продала права за 4 млрд. 950 млн. евро.
Матчи между Movistar и DAZN будут распределены в равных пропорциях – каждый вещатель будет показывать по пять игр каждого тура чемпионата Испании.
Ла Лига назвала соглашение историческим и подчеркнула, что смогла сохранить доходы от продажи аудиовизуальных прав в условиях, когда доходы большинства ведущих европейских лиг сокращаются.
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