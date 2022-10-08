Права на перевод романа "Интернат" Жадана продали на 26 языков
Немецкое издательство Suhrkamp продало права на роман "Интернат" Сергея Жадана на 26 языков
Об этом писатель сообщил на своей странице в facebook.
"Встретились вчера с составителями "Неба над Харьковом" - Катариной Раабе и Маркусом Уэлшем. Собственно, поздравили друг друга с тем, что книга уже появилась в книжных магазинах. Надеюсь, кому-то она что-то о войне в Украине объяснит", - говорится в сообщении. .
Также писатель поблагодарил издателей и переводчиков и добавил, что сейчас очень важно говорить об украинцах в мире.
Справка
На немецком в переводе Юрия Дуркота и Сабины Штер "Интернат" издали в 2018 году.
Тогда же он победил в категории "Лучший перевод" на Лейпцигской книжной ярмарке.
Suhrkamp – немецкое издательство, основанное 1 июля 1950 года в Берлине Петером Зуркампом.
Издательство известно прежде всего своими изданиями беллетристики, как немецкой, так и зарубежной. В общей сложности издательство напечатало 12 книг Сергея Жадана.
- Напомним, что в конце августа Сергей Жадан принимал участие в благотворительных чтениях в Люблине, где получил медаль "Люблин - героям" от городского головы Кшиштофа Жука.
- Сергей Жадан в течение войны не прекращает свою литературную и музыкальную деятельность, организуя благотворительные концерты и литературные вечера в поддержку украинских воинов. Так, 18 сентября группа "Жадан и Собаки" вернулась из благотворительного тура по городам Европы, который проходил в поддержку харьковского добровольческого батальона "Хартия".
- 2 октября стало известно, что в немецком издательстве Suhrkamp Verlag вышла новая книга Сергея Жадана "Himmel über Charkiw: Nachrichten vom Überleben im Krieg" ("Небо над Харьковом: Новости о переживаниях войны").
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.21
Покупка 40.21Продажа 41.07
-
EUR
Покупка 38.91Продажа 40.02
- Актуальное
- Важное