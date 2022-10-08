Об этом писатель сообщил на своей странице в facebook.

"Встретились вчера с составителями "Неба над Харьковом" - Катариной Раабе и Маркусом Уэлшем. Собственно, поздравили друг друга с тем, что книга уже появилась в книжных магазинах. Надеюсь, кому-то она что-то о войне в Украине объяснит", - говорится в сообщении. .

Также писатель поблагодарил издателей и переводчиков и добавил, что сейчас очень важно говорить об украинцах в мире.

Справка

На немецком в переводе Юрия Дуркота и Сабины Штер "Интернат" издали в 2018 году.

Тогда же он победил в категории "Лучший перевод" на Лейпцигской книжной ярмарке.

Suhrkamp – немецкое издательство, основанное 1 июля 1950 года в Берлине Петером Зуркампом.

Издательство известно прежде всего своими изданиями беллетристики, как немецкой, так и зарубежной. В общей сложности издательство напечатало 12 книг Сергея Жадана.

Напомним, что в конце августа Сергей Жадан принимал участие в благотворительных чтениях в Люблине, где получил медаль "Люблин - героям" от городского головы Кшиштофа Жука.

Сергей Жадан в течение войны не прекращает свою литературную и музыкальную деятельность, организуя благотворительные концерты и литературные вечера в поддержку украинских воинов. Так, 18 сентября группа "Жадан и Собаки" вернулась из благотворительного тура по городам Европы, который проходил в поддержку харьковского добровольческого батальона "Хартия".

2 октября стало известно, что в немецком издательстве Suhrkamp Verlag вышла новая книга Сергея Жадана "Himmel über Charkiw: Nachrichten vom Überleben im Krieg" ("Небо над Харьковом: Новости о переживаниях войны").

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