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OPINION

Права человека не имеют никакого значения и ценности без того, кто их обеспечит

Владимир Гевко
12 мартa, 2023 воскресенье
14:06
Мнение

Наше первое право на жизнь и другие права человека — это очертания определенных стандартов жизни человека, а государство и другие институты пытаются лишь повысить шансы их соблюдения

От дискуссии о праве на выезд отпочковалась еще одна, более значительная — о правах человека в целом. Оказывается, мы часто имеем очень романтическое и инфантильное представление о том, что такое права человека, на чем они основаны, в каких пределах существуют и кто гарантирует их исполнение. Это очень касается и нашего восприятия войны, но об этом я напишу ниже.

Права человека сравнимы с функционированием денег — это вид общественного договора, в котором определенные государственные или частные правовые (или финансовые) институты объявляют определенную ценность прав (или банкнот). И чтобы эти права имели вес, а банкноты были действительно платежным инструментом, а не набором цветных бумажек — должны сначала (и обязательно) существовать институции и рычаги, которые их гарантируют (обеспечивают). Раньше деньги обеспечивали золотым запасом, потом от него отказались и взяли в пользование другие инструменты. Но если упрощать, то права человека не имеют никакого значения и ценности без того, кто их обеспечит. Как так, скажете вы — человек есть, а прав нет? Именно так. Как, например, долларовые банкноты не существуют без Соединенных Штатов Америки и их денежно-экономической системы. Если бы США исчезли — доллары мгновенно перестали бы стоить даже копейку. Так физически доллар есть, а ценностей в нем уже нет.

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И вот мы думаем, что существуют базовые неотделимые права человека, которые должны гарантироваться в любой точке планеты безотносительно гражданства и остальных нюансов. Ладно уже с правом политического голоса и всякое такое, это ясно. Но вот возьмем право на жизнь! Она есть в каждой конституции и точно уж принадлежит человеку, и никакое государство к нему не имеет отношения.

Окей, разберемся с тем, что такое право на жизнь и как оно реализуется. Даже беглый взгляд на это право сразу нам наглядно показывает, что никто ничего не гарантирует. Более того, возникают интересные коллизии — когда на войне гибнут иностранные граждане. И когда в Украине убивают американского волонтера, кто должен гарантировать его право на жизнь, – Украина или США?

Разберемся с тем, что такое право на жизнь и как оно реализуется. Даже беглый взгляд на это право сразу нам наглядно показывает, что никто ничего не гарантирует. Более того, возникают интересные коллизии — когда на войне гибнут иностранные граждане. И когда в Украине убивают американского волонтера, кто должен гарантировать его право на жизнь, – Украина или США?

Ну, это война, обстоятельство непреодолимой силы, скажете вы, давай о нормальной жизни. Ок, давайте дальше рассмотрим право на жизнь в нормальной жизни. Неизлечимые и тяжелоизлечимые заболевания, ДТП, ураганы, пожары и другие вещи еще больше урезают и без того небольшой пирог обеспечения права на жизнь. Но это форс-мажор!, – скажете вы. Окей, стоим мы в парке с маленьким пирожным мирного и спокойного существования и вдруг на нас идет грабитель с пистолетом. Или маньяк с ножом. Как государство может гарантировать вам сохранение хоть этого маленького пирожного вашего права на жизнь? А никак. Он просто вас убьет, а государство его поймает и осудит согласно принципу неотвратимости наказания за преступление. Но вашему праву на жизнь это никак не поможет и вас не воскресит.

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Итак, из этого выводим, что и наше первое право на жизнь и остальные права человека — это очертания определенных стандартов жизни человека и государство и другие институты пытаются лишь повысить шансы их соблюдения. Лежат в направлении цели, как в шутке. Развивают медицину, правоохранительные органы, освещение на пешеходных переходах, вакцинируют, делают все, чтобы вы имели более высокие шансы на свое право на жизнь. Но гарантировать?) Это просто звучит так пафосно и приятно для уха – право.

Наше первое право на жизнь и другие права человека — это очертания определенных стандартов жизни человека и государство и другие институты пытаются лишь повысить шансы их соблюдения.

По этой же причине мы все первый месяц нашей войны были шокированы, как это вообще все возможно — такие ужасы? Почему мир не остановит это немедленно, где мировая полиция, ООН, Хьюман Райт и все-все-все(с)? Мы не могли понять, как это в мире нет способа остановить войну. Столько разного понапридумывали и оно существует, даже курточки для собачек, а это нет? А его не существует – та-дам! Некому гарантировать прекращение войны, разве только ее начало. Даже ядерное оружие и договоры о ненападении – это инструменты сдерживания, а не гарантии неявки войны. Если кто-то с одной стороны ядерной кнопки захочет ее нажать — его никто не сдержит. Война будет, просто не будет победителей.

Именно поэтому нашу войну так долго и болезненно пытаются остановить/завершить. Из-за танцев с бубном, из-за международных санкций и изоляции, из-за экономических ограничений, из-за дипломатии, из-за набора государств в команду поддержки и еще из-за десятков других способов. Ибо убить эту войну невозможно мгновенно, только способом известным как "тысяча порезов", когда она медленно стечет кровью (и нашей среди прочего) от тысячи несмертельных ран.

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Об авторе: Владимир Гевко, маркетолог, блоггер

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