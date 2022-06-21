Практика диктатур прошлого столетия. Британия готовит новые санкции против РФ из-за похищения детей из Украины
Великобритания готовится ввести еще один пакет санкций против военных и чиновников РФ - за кражу детей и варварское отношение к ним
Об этом сообщает The Guardian.
Великобритания готовится ввести санкции против российских чиновников и солдат, "ответственных за варварское отношение к украинским детям". В том числе и за их гибель.
Общее количество детей, пересекших границу РФ из Украины, в мае составило 190 тысяч. Сколько из них вывезено насильственно (против их воли или воли их семей), точно неизвестно, но счет может идти на десятки тысяч.
Первые сообщения о принудительной депортации детей россиянами были еще 19 марта, тогда речь шла о 2,4 тысячах случаев. В это число входят дети из "детдомов, а также отобранные силой из украинских семей". В апреле детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова подтверждала, что из "ЛДНР" юных украинцев отдают в детские дома в РФ, передают на усыновление в лояльные режиму семьи. Везут во Владимирскую, Омскую, Челябинскую области, а также в Сахалин и Таганрог.
Через несколько недель после начала войны Львова на встрече с Путиным обсуждала упрощение процедуры усыновления и удочерения украинских детей российскими семьями. А сенатор Лилия Гумерова предложила срочно учить украинских детей русскому языку, например в специальных языковых лагерях.
Издание напоминает, что история знает такой способ давления на врагов со стороны авторитарных режимов прошлого столетия. В частности, в Аргентине в 1976-1983 годах сотни детей из семей врагов народа так и не вернулись в родные семьи. Также в Испании в 1936-1939 годах десятки тысяч детей украдены из семей политических оппозиционеров.
- Отметим, что по состоянию на 18 июня в результате полномасштабной войны РФ против Украины погибли 323 ребенка, более 583 получили ранения.
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