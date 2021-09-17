Практически отмены Минских соглашений со стороны РФ, - Арестович о привлечении жителей ОРДЛО к выборам в Госдуму

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает НВ .



"Это грубое нарушение международного права, права Украины и практически отмена Минских соглашений с российской стороны. Более разрушительного процесса, который разрушает Минские соглашения трудно себе представить", - заявил Арестович.



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Он не исключил, что ООС завершить военным путем.

"Например, однажды Путин заболеет сильно, и у нас будет 3-5 дней на решение этого вопроса", - заявил Арестович.