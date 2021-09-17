Практически отмены Минских соглашений со стороны РФ, - Арестович о привлечении жителей ОРДЛО к выборам в Госдуму
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что привлечение жителей оккупированного Донбасса к выборам в Госдуму РФ - это отмена Минских соглашений со стороны России
Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает НВ .
"Это грубое нарушение международного права, права Украины и практически отмена Минских соглашений с российской стороны. Более разрушительного процесса, который разрушает Минские соглашения трудно себе представить", - заявил Арестович.
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Он не исключил, что ООС завершить военным путем.
"Например, однажды Путин заболеет сильно, и у нас будет 3-5 дней на решение этого вопроса", - заявил Арестович.
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