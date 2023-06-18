Практически каждый день в Бердянске происходит что-то непонятное для россиян, - замглавы райсовета
Работа Движения сопротивления в оккупированном Бердянске Запорожской области очень поддерживает местных - почти каждый день происходит что-то не понятное для россиян
Об этом рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов в эфире Еспресо.
"Некоторое время у людей в оккупации была такая риторика - будто о них забыли, Украины нет, она далеко. По состоянию на данный момент, эта риторика совершенно изменилась, потому что практически каждый день происходит что-то непонятное. Например, автоматные очереди и выстрелы - непонятно по какому поводу, сожженная или взорванная машина. Вчера в порту горело что-то активно. Каждый день что-то происходит. У них авиация активна - постоянно облетают территорию вертолеты. Это непонятно и местным, и россиянам", - сказал он.
Дудукалов добавил, что, несмотря на тотальный контроль над территорией, у россиян там проблем все больше и больше.
"Приятно понимать, что именно в тылу все это происходит. Движение сопротивления или люди, совершающие такие акции, - это герои, о которых мы, может, и не узнаем, как их зовут. Это герои, которые рискуют всем, что у них есть, - жизнью и здоровьем ради того, чтобы возвращать Украину на оккупированную территорию. Это очень поддерживает местных", - подытожил чиновник.
- 13 июня советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты активизировали движение через город с Бердянского направления.
- По состоянию на вечер пятницы, 16 июня, известно, что украинские защитники на юге ведут активные наступательные действия на нескольких направлениях, в частности на Бердянском.
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