Об этом рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов в эфире Еспресо.

"Некоторое время у людей в оккупации была такая риторика - будто о них забыли, Украины нет, она далеко. По состоянию на данный момент, эта риторика совершенно изменилась, потому что практически каждый день происходит что-то непонятное. Например, автоматные очереди и выстрелы - непонятно по какому поводу, сожженная или взорванная машина. Вчера в порту горело что-то активно. Каждый день что-то происходит. У них авиация активна - постоянно облетают территорию вертолеты. Это непонятно и местным, и россиянам", - сказал он.

Дудукалов добавил, что, несмотря на тотальный контроль над территорией, у россиян там проблем все больше и больше.

"Приятно понимать, что именно в тылу все это происходит. Движение сопротивления или люди, совершающие такие акции, - это герои, о которых мы, может, и не узнаем, как их зовут. Это герои, которые рискуют всем, что у них есть, - жизнью и здоровьем ради того, чтобы возвращать Украину на оккупированную территорию. Это очень поддерживает местных", - подытожил чиновник.