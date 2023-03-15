Практически диктатура. Как в проект закона 4210 проталкивают сомнительные нормы
Министр гражданский, президент гражданский, Верховная рада гражданская, назначают военному руководителю военную команду
Ну что друзья, я Вас поздравляю……
Это делается хорошо завернутым через концепцию Министерства обороны, ссылаясь на НАТО. Между первым и вторым чтением законопроекта 4210 затолкали вот такой "хороший" диктатурный" список норм:
- министр обороны наделен полномочиями по утверждению Положения о Генеральном штабе Вооруженных сил Украины;
- министр обороны представляет Президенту Украины кандидатуры офицеров высшего военного командования для назначения на руководящие должности в Вооруженных Силах или их увольнения;
- повышение роли Верховной Рады Украины в утверждении кандидатур офицеров на назначение на высшие должности в ВСУ;
- определение механизмов, которые будут запрещать военнослужащим, особенно военным руководителям, высказывать свои комментарии по внутриполитическим вопросам, а также их участие в политической деятельности в соответствии с конституционными правами и пределами военной службы;
- определение механизмов, запрещающих действующим военнослужащим баллотироваться или занимать политические должности любого уровня, в том числе в Верховной Раде Украины;
- полномочия военных руководителей включали только возможность совещательной помощи руководящим органам принятия решения, таким как СНБО, а не осуществление функций членов с полноценным правом голоса, поскольку это превращает их в непосредственных участников процесса формирования политики;
- отмена спецификации полномочий, ответственности Генерального штаба Вооруженных Сил Украины на протяжении всего процесса планирования обороны и управления ресурсами, в то же время определять эти полномочия и обязанности с помощью директив, издаваемых Минобороны.
Это нарушение конституционных прав, если, согласно действующему законодательству, у нас военнослужащие и так лишены многих норм, доступных гражданам, то сейчас это еще более углубляется
Здесь все "сбалансировано".
Самое главное, это нарушение конституционных прав, если, согласно действующему законодательству, у нас военнослужащие и так лишены многих норм, доступных гражданам, то сейчас это еще более углубляется.
Прямо запрещается участие в выборах и выражение публично своего мнения по поводу внутриполитических процессов.
Чтобы Рада все же приняла Закон, здесь ей разрешается утверждать кандидатуры военных руководителей именно через совет, будто он в процессе.
Теперь (внимание!) подает этих руководителей не Главнокомандующий, которым сейчас Залужный, а министр обороны, именно президенту. (Сейчас это делает Главнокомандующий). И так, чтобы вы понимали, не Главнокомандующий формирует себе команду, а министр обороны ему формирует команду по согласованию с президентом и ВРУ. Министр гражданский, президент гражданский, Верховный совет гражданский, назначают военному руководителю военную команду.
Друзья, мы уже почти в диктатуре.
Об авторе. Александр Погребиский, украинский политик, волонтер, общественный активист, ветеран ООС. Депутат Киевского городского совета
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.14
Покупка 38.14Продажа 38.9
-
EUR
Покупка 40.21Продажа 41.13
- Актуальное
- Важное