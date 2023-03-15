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OPINION

Практически диктатура. Как в проект закона 4210 проталкивают сомнительные нормы

Александр Погребиский
15 мартa, 2023 среда
16:01
Мнение Александр Погребиский

Министр гражданский, президент гражданский, Верховная рада гражданская, назначают военному руководителю военную команду

Ну что друзья, я Вас поздравляю……

Это делается хорошо завернутым через концепцию Министерства обороны, ссылаясь на НАТО. Между первым и вторым чтением законопроекта 4210 затолкали вот такой "хороший" диктатурный" список норм:

  • министр обороны наделен полномочиями по утверждению Положения о Генеральном штабе Вооруженных сил Украины;
  • министр обороны представляет Президенту Украины кандидатуры офицеров высшего военного командования для назначения на руководящие должности в Вооруженных Силах или их увольнения;
  • повышение роли Верховной Рады Украины в утверждении кандидатур офицеров на назначение на высшие должности в ВСУ;
  • определение механизмов, которые будут запрещать военнослужащим, особенно военным руководителям, высказывать свои комментарии по внутриполитическим вопросам, а также их участие в политической деятельности в соответствии с конституционными правами и пределами военной службы;
  • определение механизмов, запрещающих действующим военнослужащим баллотироваться или занимать политические должности любого уровня, в том числе в Верховной Раде Украины;
  • полномочия военных руководителей включали только возможность совещательной помощи руководящим органам принятия решения, таким как СНБО, а не осуществление функций членов с полноценным правом голоса, поскольку это превращает их в непосредственных участников процесса формирования политики;
  • отмена спецификации полномочий, ответственности Генерального штаба Вооруженных Сил Украины на протяжении всего процесса планирования обороны и управления ресурсами, в то же время определять эти полномочия и обязанности с помощью директив, издаваемых Минобороны.

Это нарушение конституционных прав, если, согласно действующему законодательству, у нас военнослужащие и так лишены многих норм, доступных гражданам, то сейчас это еще более углубляется

Здесь все "сбалансировано".

Самое главное, это нарушение конституционных прав, если, согласно действующему законодательству, у нас военнослужащие и так лишены многих норм, доступных гражданам, то сейчас это еще более углубляется.

Прямо запрещается участие в выборах и выражение публично своего мнения по поводу внутриполитических процессов.

Чтобы Рада все же приняла Закон, здесь ей разрешается утверждать кандидатуры военных руководителей именно через совет, будто он в процессе.

Теперь (внимание!) подает этих руководителей не Главнокомандующий, которым сейчас Залужный, а министр обороны, именно президенту. (Сейчас это делает Главнокомандующий). И так, чтобы вы понимали, не Главнокомандующий формирует себе команду, а министр обороны ему формирует команду по согласованию с президентом и ВРУ. Министр гражданский, президент гражданский, Верховный совет гражданский, назначают военному руководителю военную команду.

Друзья, мы уже почти в диктатуре.

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Об авторе. Александр Погребиский, украинский политик, волонтер, общественный активист, ветеран ООС. Депутат Киевского городского совета

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