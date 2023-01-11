Практически без осадков, местами солнечно: прогноз погоды на 12 января от Натальи Диденко

Об этом информирует синоптик Наталья Диденко.

Четверг в Украине будет без осадков. Разве что в Карпатах пройдет немного мокрого снега, а на юге Одесчины - дождя. А так – либо тучи, либо даже солнышко.

Ветер еще будет оставаться порывистым, но не штормовым.

Атлантика ласково наступает – будет вытеснять морозы.

Ближайшую и следующую ночь еще поморозит, особенно Левобережье. Однако завтра днем ожидается в Украине от 3 мороза до 3 тепла, на западе +3+8 градусов.

В Киеве 12 января осадков не ожидается. Ближайшая ночь еще холодная, -6-8 градусов, завтра днем теплее, около 1 мороза.

Дальше в Украине еще будет теплеть.