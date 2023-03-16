Практически без осадков и порывистый ветер: прогноз погоды в Украине на 17 марта от Наталки Диденко
Синоптик Наталья Диденко прогнозирует в пятницу 17 марта порывистый ветер, по всей территории Украины практически без осадков
Об этом информирует Наталья Диденко .
В ближайшую ночь морозы в западных областях Украины -1...-6 градусов.
На севере от +2 до -2.
Восток, юг и значительную часть центра прикроет облаками, поэтому здесь ожидается +3...+5, местами даже до +7 градусов.
Днем "минусы" затихнут, ожидается +4...+9 градусов, на юге Одесчины, в Крыму и Приазовье +8...+12 градусов.
Дождь, вероятно с мокрым снегом, предполагается в ближайшую ночь и завтра утром в восточных областях, а также местами на Полтавщине, Черкасчине и в Днепре с районами.
Днем практически повсюду в Украине без осадков.
В Киеве 17 марта осадков не ожидается. Ветер – с северо-запада, остается порывистым.
Пока что в столице будет холодновато: ночью от +2 до -2, днем в пятницу до +7 градусов.
Суббота – холодная, но сухая. Воскресенье уже теплее, да еще и с солнцем.
В понедельник вплоть до +11...+13 градусов, а во вторник придет дождь.
С середины следующей недели – роскошное тепло, до +14...+19 градусов.
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