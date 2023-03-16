Об этом информирует Наталья Диденко .

В ближайшую ночь морозы в западных областях Украины -1...-6 градусов.

На севере от +2 до -2.

Восток, юг и значительную часть центра прикроет облаками, поэтому здесь ожидается +3...+5, местами даже до +7 градусов.

Днем "минусы" затихнут, ожидается +4...+9 градусов, на юге Одесчины, в Крыму и Приазовье +8...+12 градусов.

Дождь, вероятно с мокрым снегом, предполагается в ближайшую ночь и завтра утром в восточных областях, а также местами на Полтавщине, Черкасчине и в Днепре с районами.

Днем практически повсюду в Украине без осадков.

В Киеве 17 марта осадков не ожидается. Ветер – с северо-запада, остается порывистым.

Пока что в столице будет холодновато: ночью от +2 до -2, днем в пятницу до +7 градусов.

Суббота – холодная, но сухая. Воскресенье уже теплее, да еще и с солнцем.

В понедельник вплоть до +11...+13 градусов, а во вторник придет дождь.

С середины следующей недели – роскошное тепло, до +14...+19 градусов.