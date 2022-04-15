Практически 85% всех тел в Буче, которые поднимают с братских могил или индивидуальных захоронений – с отверстиями от шаров

Об этом Федорук сообщил в эфире национального телемарафона.



"Практически 85% всех тел, которые мы поднимаем с братских могил или индивидуальных захоронений на огородах, парках, скверах, дворах – с отверстиями от пуль. То есть осознанное умышленное убийство произошло в Буче", - сказал мэр Анатолий Федорук.



Вероятно, что в пятницу завершатся работы по изъятию тел погибших жителей Бучи, похороненных на территории Церкви святого апостола Андрея Первозванного.



"Завершаем эту работу: поднимем тела и отправим в морги, чтобы проводить уже соответствующие процедуры, а родственники могли получить тела погибших и похоронить их так, как это должно быть", – сказал Федорук.

За 9 дней работы дорожников и Киевской области удалось очистить основные маршруты , разрушенные и загроможденные российскими оккупантами.