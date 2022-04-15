Практически 85% всех тел в Буче, которые поднимают с братских могил или индивидуальных захоронений – с отверстиями от шаров
Мэр Бучи Анатолий Федорук заявил, что практически 85% всех погибших, которых находят, или поднимают с могил в городе - с отверстиями от шаров
Об этом Федорук сообщил в эфире национального телемарафона.
"Практически 85% всех тел, которые мы поднимаем с братских могил или индивидуальных захоронений на огородах, парках, скверах, дворах – с отверстиями от пуль. То есть осознанное умышленное убийство произошло в Буче", - сказал мэр Анатолий Федорук.
Вероятно, что в пятницу завершатся работы по изъятию тел погибших жителей Бучи, похороненных на территории Церкви святого апостола Андрея Первозванного.
"Завершаем эту работу: поднимем тела и отправим в морги, чтобы проводить уже соответствующие процедуры, а родственники могли получить тела погибших и похоронить их так, как это должно быть", – сказал Федорук.
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