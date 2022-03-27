Прага дала Николаевскому зоопарку 10 тыс. евро помощи

Об этом сообщил Николаевский горсовет .



"Прага предоставила финансовую помощь Николаевскому зоопарку. 26 марта послу Украины в Чехии Евгению Перебийносу вручили чек на 10 тысяч евро. Об этом сообщил директор Пражского зоопарка Мирослав Бобек", - говорится в сообщении.



В городском совете отметили, что Николаев благодарен тем, кто поддерживает зверинец: партнерам, меценатам, волонтерам и гражданам, покупающим билеты онлайн. Благодаря этой помощи зоопарк может нормально функционировать и обеспечивать зверям питательный рацион.



Билет в зверинец можно купить онлайн на сайте заведения или на kontramarka.ua .

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