Prada запускает первую линию ювелирных изделий из переработанного золота

Об этом информирует WWD .

Итальянский дом моды Prada представил ювелирные украшения из 100% сертифицированного переработанного золота.

"Это была непростая задача, и мы очень рады, что нам удалось, поскольку это позволяет нам установить новый стандарт в отрасли. С самого начала мы хотели создавать ювелирные изделия другим и более радикальным способом с сильным сообщением и предлагать полную отслеживаемость, меняя устаревшие стандарты в соответствии с общественными изменениями", – сказал руководитель отдела корпоративной социальной ответственности группы Лоренцо Бертелли.

Коллекция получила название Eternal Gold и насчитывает 48 дополняемых изделий. Цены на украшения будут варьироваться от нескольких тысяч до $60 тысяч.

В основе коллекции фирменный значок Prada – треугольник – застежка на серьгах, подвесках, чокерах и голова змеи на браслете.

Бренд Prada, в честь запуска линейки, снял рекламную кампанию с поэтессой и активисткой Амандой Горман, американской актрисой Майя Хоук и певицей Чон Сомми.

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