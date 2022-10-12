Prada запускает первую линию ювелирных изделий из переработанного золота
Бренд Prada запускает первую линию ювелирных изделий из сертифицированного переработанного золота класса – люкс
Об этом информирует WWD .
Итальянский дом моды Prada представил ювелирные украшения из 100% сертифицированного переработанного золота.
"Это была непростая задача, и мы очень рады, что нам удалось, поскольку это позволяет нам установить новый стандарт в отрасли. С самого начала мы хотели создавать ювелирные изделия другим и более радикальным способом с сильным сообщением и предлагать полную отслеживаемость, меняя устаревшие стандарты в соответствии с общественными изменениями", – сказал руководитель отдела корпоративной социальной ответственности группы Лоренцо Бертелли.
Коллекция получила название Eternal Gold и насчитывает 48 дополняемых изделий. Цены на украшения будут варьироваться от нескольких тысяч до $60 тысяч.
В основе коллекции фирменный значок Prada – треугольник – застежка на серьгах, подвесках, чокерах и голова змеи на браслете.
Бренд Prada, в честь запуска линейки, снял рекламную кампанию с поэтессой и активисткой Амандой Горман, американской актрисой Майя Хоук и певицей Чон Сомми.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.15
Покупка 40.15Продажа 41.04
-
EUR
Покупка 38.45Продажа 39.71
- Актуальное
- Важное