ППК "Вагнера" рассылают жителям Кубани письма с призывами вступить в ряды наемников
Жители российской Кубани начали получать обычной почтой письма от ППК "Вагнера" с призывами присоединиться к рядам наемников
Об этом информирует Кавказ.Реалии .
Издание пишет, что Антивоенный комитет Кубани начал получать сообщения от жителей Краснодара, Тихорецкого и Геленджика, которым поступили открытки от ППК "Вагнера". В них кубанцев призывают вступать в ряды наемников.
Так, в листовках описывают условия службы в составе НДС. В частности, отмечают, что принимают людей в возрасте от 21 до 60 лет, которые необязательно должны иметь боевой опыт. Также обещают оклад от 240 тысяч рублей и премии.
Отмечают, что письма подписаны полковником в отставке, участником войн в Афганистане и Чечне Андреем Трошевым.
Также сообщается, что аналогичные открытки получили жители Свердловской области, Красноярского края, Адыгеи и ряда других российских регионов.
- 9 апреля стало известно, что обнародованные в сети документы Пентагона свидетельствуют , что в феврале представители ПИК Вагнера стремились закупить оружие в Турции для деятельности в Мали и Украине.
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