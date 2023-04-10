ППК "Вагнера" рассылают жителям Кубани письма с призывами вступить в ряды наемников

Об этом информирует Кавказ.Реалии .

Издание пишет, что Антивоенный комитет Кубани начал получать сообщения от жителей Краснодара, Тихорецкого и Геленджика, которым поступили открытки от ППК "Вагнера". В них кубанцев призывают вступать в ряды наемников.

Так, в листовках описывают условия службы в составе НДС. В частности, отмечают, что принимают людей в возрасте от 21 до 60 лет, которые необязательно должны иметь боевой опыт. Также обещают оклад от 240 тысяч рублей и премии.

Отмечают, что письма подписаны полковником в отставке, участником войн в Афганистане и Чечне Андреем Трошевым.

Также сообщается, что аналогичные открытки получили жители Свердловской области, Красноярского края, Адыгеи и ряда других российских регионов.