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ППК "Вагнера" использует осужденных наемников под Бахмутом как расходный материал, - разведка Британии

19 декабря, 2022 понедельник
11:45
война с Россией

Частная российская военная компания "Вагнера" не считается с потерями и использует под Бахмутом завербованных осужденных как расходный материал

Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

Британская разведка обращает внимание на то, что российская военная группировка "Вагнера" продолжает играть важную роль в боевых действиях вокруг города Бахмут в Донецкой области. В последние месяцы ПИК "Вагнера" разработала наступательную тактику, чтобы использовать большое количество плохо обученных осужденных, которых она завербовала.

Отдельным бойцам, по всей вероятности, выдают смартфоны или планшеты, на которых на коммерческих спутниковых изображениях отображается назначенный маршрут продвижения и цель нападения. На уровне взводов и выше командиры, по всей вероятности, остаются в укрытиях и отдают приказы по радио, и информируют наемников с помощью видеосигналов малых беспилотных летательных аппаратов.

Отдельным частям и частям приказывают идти заранее намеченным маршрутом часто под прикрытием огня, но реже с бронетехникой. Наемники, отклоняющиеся от определенных маршрутов штурма без разрешения, вероятно, оказываются под угрозой расстрела без надлежащего судебного разбирательства.

"Эта жестокая тактика направлена на сохранение дефицитных ресурсов ППК "Вагнера" - опытных командиров и бронетехники - за счет "каторжников-новобранцев", которых группировка расценивает как расходный материал", - пришли к выводу в разведке Британии.

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Бахмут
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