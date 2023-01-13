ППК "Вагнер" вербует на войну заключенных женщин, их уже отправляют на фронт, - фонд "Русь сидящая"
Журналистка и руководитель фонда "Русь сидящая" Ольга Романова выразила мнение НПК "Вагнер" начала вербовку в российских тюрьмах женщин-заключенных
Об этом стало известно с сайта LRT .
Ольга Романова констатирует, что ПИК "Вагнер" начала вербовку в российских тюрьмах женщин-заключенных:
"По нашим данным, женщин уже отправляют на фронт, забрали первую партию из Краснодарского края в конце декабря, но мы пока ничего не знаем об их дальнейшей судьбе", - отметила она.
В частности, она также добавила, что их организация "Русь сидячая" начала получать письма от женщин с просьбой посодействовать их отправке на войну еще с начала войны.
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Кроме того, она также добавила, что после нового года в тюрьмах Чечни началась вербовка заключенных в ППК "Вагнер", хотя раньше наемников не замечали в этом регионе, кроме того, в Чечне в тюрьмах находится много политзаключенных .
"Чечня - такое экстерриториальное образование, что там происходит - никому неизвестно, - подчеркнула журналистка. - Я не думаю, что политических будут брать на войну, потому что прежде всего в застенках сидят противники Кадырова".
Романова отмечает, что Чечня являлась последним субъектом РФ, где не было набора наемников, а также не происходила мобилизация.
"То, что в тюрем Чечни пустили вербовщиков - это предмет личной договоренности - Пригожина и Кадырова. Пригожин способствует освобождению чеченских авторитетов, и, конечно, Кадыров будет поставлять ППК "Вагнер" людьми", - сообщила руководитель фонда "Русь сидящая".
- Напомним, Валерий Клочок, руководитель Центра общественной аналитики "Башня", считает, что создание российским командованием разных ПВК стало поводом на Западе для передачи танков Украине.
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