Сводная тактическая группа "Адам", в которой служит Евгений Кожернов, названа в честь командира Евгения Межевикина, полковника ВСУ, Героя Украины, легендарного киборга. Сформировалась из добровольцев в первые дни войны во время обороны городов Ирпень и Буча. После освобождения Киевской области бойцы отвоевывали украинские земли на Запорожье, Харьковщине, Луганщине и Донетчине. Группа, как правило, выполняет самые сложные задачи – на самых сложных направлениях.

Хочу начать наш с вами разговор именно с того, чтобы рассказать нашим читателям, что у вас за подразделение и чем оно занимается и какой боевой путь уже прошло?

Мы группа БПЛА-операторов, которая состоит непосредственно из операторов БПЛА и группы поддержки, это костяк нашего подразделения. Но мы как правило взаимодействуем с другими подразделениями: с пехотными, с танковыми подразделениями механизированными, с артиллерией. Однако наша основная задача (основное наше предназначение) – это ведение разведки, то есть мы так называемые БПЛАшники.

Подразделение сформировалось в начале полномасштабного вторжения, в феврале, когда наш командир, полковник Евгений Межевикин, герой Украины взял два учебных танка университета Черняховского и на них поехал освобождать Ирпень. Тогда, наверное, и начал формироваться костяк нашей группы. К сожалению, я тогда был за границей, я не могу многое рассказать о том периоде, потому что больше занимался тыловой поддержкой, обеспечением ребят из-за границы. Я присоединился к группе, когда вернулся, в конце марта — начале апреля, в Украину. И тогда уже наша группа была в Запорожье, после Запорожья был Харьков долгое время. Оборона Харькова, где мы смогли немного подвинуть на северном направлении противника, немного оттеснить его от Харькова. Был Бахмут, в котором мы в большинстве своем провели все лето. Участвовали в освобождении Балаклеи, в Балаклейской операции, то есть в операции с которой началось освобождение Харьковской области. Освобождали Ямполь, что к югу от Лимана — это была часть освобождения Лимана, то есть это была Лиманская операция и в основном работаем на Бахмутском направлении. На Донбассе, так сложилось, что это у нас основное направление.

Но наше подразделение не имеет конкретно определенного места, где мы действуем, нас бросают туда, где мы нужнее.

Что вы можете рассказать именно о Бахмутском направлении. Есть опасения, что россияне будут пытаться сейчас перебросить войска из Херсона, откуда они сбежали.

Бахмутское направление, после Лисичанского оно всегда было самым сложным, и сейчас его все называют сложным направлением, потому что для армии России оно в приоритете. Я бы сказал, у них стоят политические задачи, вот политическая задача у них поставлена "освободить" Донбасс. Захватить Донбасс и они прилагают все усилия.

Но Бахмутское направление я вам скажу, я его видел летом, я его вижу сейчас – оно меняется и характер боевых действий здесь разный. Летом здесь очень чувственно ощущалось превосходство противника в артиллерии, было очень сложно работать, они крыли всюду и вся, а сейчас ситуация изменилась. Я бы сказал как боец, который находится непосредственно на земле, на поле боя — мы чувствуем и благодарим нашу артиллерию — мы чувствуем паритет, а иногда и преимущество нашей артиллерии над артиллерией противника. Они здесь уже не действуют такими крупными механизированными группами, как они заходили в Лисичанск, где они формировали колонны по 15 - 20 единиц техники и пытались штурмовать. Мы видим пехотные действия противника, небольшими группами, они уже стали гораздо осторожнее, чувствуется что у них уже значительно меньше средств, чем было, чем мы видели летом. Но все равно направление остается сложным. Потому что с неба очень хорошо видно много, и если охарактеризовать художественно то, что происходит на Бахмутском направлении, это очень похоже на нападение тараканов. Когда они ползут, их давят, их уничтожают, они несут огромные потери, но снова ползут, снова заходят, создают новые группы, эти группы сначала выявляются, уничтожаются, несут большие потери, а за ними новые, новые, новые. Иначе как нашествием тараканов я это назвать не могу.

Бои тяжелые, но сказать, что противник здесь добился какого-то серьезного успеха за эти месяцы — нельзя. Продвинулись на километр, там их отбили на километр, и так понемногу медленно подходят к Бахмуту, но им это очень дорого стоит, ну мы над этим работаем.

Евгений, отправляйте их домой, нам не важно на самом деле поедут ли они в черных пакетах, поедут ли на своих автомобилях, будут бежать, но самое главное, чтобы мы освободили нашу родную землю от этой нечисти. Это интервью мы с вами устроили для того, чтобы объявить сбор. Сбор, который я, Ирина Коваль, вместе с телеканалом "Еспресо" начинаю для того, чтобы купить беспилотники, которые так необходимы нашим военным. Евгений, я думаю, что нет сейчас человека, который не знает или не понимает для чего нужны беспилотные летательные аппараты именно на фронте, да еще на передовой, но буквально несколько слов скажите нашим читателям.

Переоценить сейчас важность беспилотного летательного аппарата в этой войне, которую мы ведем, которую мы видим, очень сложно. Беспилотник видит поле боя, беспилотник видит противника, беспилотник видит наши силы, беспилотник может наводить артиллерию и другие средства поражения, а также авиацию, минометы, все что угодно. Бывает стрелковое, не то что стрелковое оружие, но корректируем огонь. С точки зрения управления войсками беспилотник фактически помогает командованию видеть то, что происходит на поле боя и повышает уровень управления войсками на поле боя. Беспилотник сам оружие, мы знаем, что беспилотники сегодня бросают различные взрывоопасные предметы на головы противников и на технику. Есть беспилотники-камикадзе, которые также уничтожают и пехоту и технику противника, я думаю, что именно преимущество в беспилотной авиации сегодня является одним из ключевых факторов, который позволяет нам иметь значительно меньшие потери, чем противник и действовать на поле боя гораздо эффективнее. И мы работаем над тем, чтобы это преимущество не только сохранить, но и умножить.

Световой день становится коротким и те дроны, которыми мы пользуемся, сегодня в основном основной дрон является МАВИК 3 обычный — он ночью слеп. А день очень короткий, и ночью у противника есть возможность расслабиться. Мы считаем, что это несправедливо, мы считаем, что нельзя давать отдых противнику ни днем, ни ночью, поэтому нам нужны МАВИК с термальными камерами, то есть с тепловизионными камерами, которые позволят нам работать в темное время суток, которое сейчас становится очень длинным. И это очень-очень-очень… не знаю как оценить вклад такой, если мы сможем дополнительно получить еще термические камеры с дронами – с вашей стороны это будет очень серьезный вклад в нашу победу.

Я хочу поблагодарить вас Евгений, возможно вы еще можете нам рассказать, буквально вкратце историю, которая вам больше всего запомнилась когда вы находились там, на Востоке, и сейчас вы там находитесь, которая может порадовать возможно наших читателей и добавить им вдохновение для того, чтобы они еще раз понимали, насколько важны БПЛА?

Вспомнил такую историю — это просто история, которая когда-то случилась, мне самому подняла настроение очень, добавила вдохновение. Это была операция за Ямполь, когда было уже ясно, что наши войска зашли в Ямполь, что Ямполь под нашим контролем и начинается зачистка, еще до захода солнца командование дало нам задачу возвращаться на базу. Но по собственной инициативе мы решили использовать дрон, который у нас был экспериментальный, который мог летать на большие расстояния, пролетели за Ямполь 11 километров и вдруг увидели склад с боеприпасами и там какие-то орки шарились. Дрон, к сожалению, вернуться не смог, но мы подняли еще "птички" и этот склад очень красиво загорелся. Очень быстро и красиво загорелся, пылало так, что мы даже ночью, отъехав на 20 километров, видели зарево. Было так приятно, и так придавало сил – эта история показывает что и МАВИКи у нас, вообще дроны – это расходный материал, они тратятся, к сожалению, но поменять один дрон на целый склад боеприпасов и техники – мы считаем это экономически выгодно.

Евгений, я хочу на самом деле поблагодарить вас за сегодняшний разговор, поблагодарить вас за то, что вы защищаете нас и за то все, за ваш невероятный вклад, передать всем вашим побратимам огромный привет от нас. А я призываю всех донатить и присоединяться.

И я вам спасибо, берегите себя!

Для эффективной работы группе БПЛА требуются два профессиональных дрона общей стоимостью один миллион сорок тысяч гривен. Мы обращаемся ко всем, кто может поддержать сбор телеведущей и волонтера Ирины Коваль совместно с Телеканалом "Еспресо".