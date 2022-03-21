Позвонила по телефону мама и сказала, что началась война: Шевченко рассказал Daily Mail о российской агрессии в Украине

Об этом Шевченко рассказал в интервью Daily Mail .

По словам обладателя "Золотого мяча", находящегося в Великобритании, 24 февраля о том, что началась война, ему рассказала мать.

"Я спал. Мне позвонили. Это была моя мама. Она… Извини. Это непросто. Уверяю тебя. Она сказала: "Война началась". Мы не могли поверить, что Россия пойдет на такой шаг и начнет войну. Мы были в шоке. Ты чувствуешь каждую падающую в землю бомбу, потому что дом дрожит. Вот такой вид сейчас имеет война. Та стадия, когда россияне окружают город и просто бомбят. Они не останавливаются. Это безжалостно", - сказал Шевченко.

Он рассказал, что многие его родственники остаются в Украине.

"Они не дают украинскому народу шанса на гуманитарные коридоры. Моя мама там. Сестра тоже, как и дядя, тетя, двоюродный брат. Мои друзья – некоторые на передовой. Они стоят за нашу страну, свободу, выбор, гордость. Мы защищаемся, боремся . Мы должны. У нас нет выбора", - объяснил Шевченко.

Он заверил, что украинцы будут бороться до конца.

"Когда ты видишь людей на улице, которые идут без оружия, чтобы остановить танк, – это сильно. Мы будем защищаться до конца. России здесь не рады. Я просто говорю правду", – сказал Шевченко.

Он добавил, что вместе с сыном присоединился к антироссийским протестам в Лондоне.

"Джордан, мой старший сын, пошел со мной на протесты в Лондоне. Он знает, что происходит. Мне и моей семье тяжко, но знаю, как тяжело людям в Украине, постоянно боящимся за свою жизнь", – признался Шевченко.

Напомним, 7 марта Андрей Шевченко рассказал в эфире итальянского телевидения о страшных преступлениях российских захватчиков.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb