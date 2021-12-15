Позволили сбивать беспилотники, регламентировали использование оружия против агрессора: в Украине вступили в силу изменения в закон о ГПСУ

Об этом информирует ГПСУ .



"Законом регулируется ряд важных аспектов, которые помогут пограничникам в тех случаях, когда слова не эффективны для пресечения правонарушения или реализации других законных полномочий, или приходится сдерживать вооруженную агрессию. Нововведения законодательно регламентируют применение сотрудниками Госпогранслужбы физического воздействия, а также использования от наручников к служебным собакам, от средств ограничения подвижности к средствам акустического, микроволнового воздействия, радиоэлектронного противодействия и тому подобное", - говорится в сообщении.



Закон дополнили новыми статьями, регламентирующими применение пограничниками оружия, боевой техники, вооружения, установленного на кораблях, катерах и воздушных судах пограничной службы, а также использование вооружений во время отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины и в особый период. Также были определены случаи, когда разрешено применять огнестрельное оружие, вооружение и боевую технику и в направлении территории сопредельного государства: отражение вооруженного нападения, отпор и сдерживание вооруженной агрессии, или вторжение на территорию Украины вооруженного (военного) лица и/или группы лиц, других государств, прекращение вооруженных провокаций, ведение огня с территории сопредельного государства, а также отражение нападения или прекращение вооруженного сопротивления личности и/или группы лиц, незаконно пересекающих или пытающихся незаконно пересечь государственную границу Украины.



Также пограничники теперь могут приземлять, в том числе сбивать, дроны, которые, нарушая правила, летают в пограничной полосе, вблизи кораблей и катеров ГНСУ, пунктов пропуска, КПВВ, мест расположения подразделений и нарядов. Кроме того, закон разрешает перехватывать управление беспилотниками.



В законе появилась статья 21-7 "Основания и порядок осуществления поверхностной проверки", которая осуществляется в определенных ситуациях в отношении людей, товаров, вещей и транспорта на КПВВ, пунктах пропуска и пограничной контролируемой местности. Согласно статье, сотрудники ГНСУ имеют право требовать открыть багажник, капот или дверь авто, показать человека содержимое кишег, сумки, рюкзака. Проверяющее лицо обязано предоставить доступ к конструктивным элементам транспортного средства, обеспечить открытие капота, крышки багажника и/или дверей транспортного средства, прицепа, груза (контейнера).

18 ноября приняла изменения в Закон "О Государственной пограничной службе Украины".