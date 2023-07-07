Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Позволил россиянам использовать подвальное помещение храма как застенку: против клирика из Киевщины открыли уголовное производство

Позволил россиянам использовать подвальное помещение храма как застенку: против клирика из Киевщины открыли уголовное производство

7 июля, 2023 пятница
13:00
Война с Россией

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство против настоятеля храма УПЦ (МП) Виктора Талько, который во время оккупации Киевщины предложил россиянам использовать подвальное помещение религиозного учреждения для заключения участников движения сопротивления

Об этом информирует СБУ .

Отмечают, что, по предварительной версии следствия, Талько предложил оккупантам использовать подвальное помещение храма для заключения участников движения сопротивления. Так только с 29 по 31 марта оккупанты содержали там 3 украинских волонтеров, которые привезли гуманитарную помощь для местных.

Также сейчас СБУ проверяет данные о том, способствовал ли он россиянам в принудительном вывозе в Беларусь около 100 жителей Киевской области во время временной оккупации региона.

Кроме того, СБУ инициировала лингвистическую экспертизу для проверки публичных призывов клирика по поддержке оккупантов в войне РФ против Украины. В настоящее время против Талька возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность). Продолжается расследование и решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении. Ему угрожаю до 5 лет лишения свободы.

  • 3 июля в Тернопольской области к пяти годам тюрьмы приговорили послушника Почаевской Успенской лавры. Он оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины.
Украина
СБУ
Киевщина
коллаборанти
Читайте также:
Сергій Лавров
7 июля, 2023 пятница
NBC: Лавров провел с эксчиновниками США тайные переговоры об условиях прекращения войны в Украине. В Госдепе отреагировали
Human Rights Watch
6 июля, 2023 четверг
Human Rights Watch призвала администрацию Байдена не предоставлять Украине кассетные боеприпасы
Карта лінії оборони армії РФ-0407
5 июля, 2023 среда
На некоторых направлениях на юге ВСУ уже вышли на основную линию обороны россиян, - военный эксперт Коваленко
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.67
    Покупка 36.67
    Продажа 37.4
  • EUR
    Покупка 40.22
    Продажа 41.12
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
7 июля
14:06
OPINION
Богдан Данилишин
Только 2 млн тонн в июне. Как Россия блокирует "зерновое соглашение"
14:01
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
13:39
Артем Чех
Писатель и воин ВСУ Артем Чех: Думаю, сейчас общество не готово читать книги о войне
13:39
Партнерский материал
"Бедный, но сексуальный": как Берлин превратился в одну из самых популярных европейских столиц
13:22
За 500 дней полномасштабной войны в Украине погибло втрое больше гражданских, чем за 8 лет на востоке, - ООН
13:12
Nordwind Airlines
Руководителям авиакомпаний "Россия" и Nordwind Airlines грозит до 9 лет за полеты в Крым
13:04
Анналена Бербок
Глава МИД Германии выступила против предоставления Штатами кассетных боеприпасов Украине
12:53
Даже при худшем сценарии на ЗАЭС радиологической опасности для населения не будет, - Американское ядерное общество
12:36
Обновлено
Чехия передаст Украине ударные вертолеты и крупнокалиберные боеприпасы
12:35
В Укрэнерго заявили о рекордном потреблении электроэнергии 6 июля
12:29
В Самарской области РФ произошел взрыв на заводе: есть погибшие
12:26
Телескоп Вебба обнаружил самую отдаленную активную сверхмассивную черную дыру
12:22
Минздрав поддерживает легализацию медицинского каннабиса в Украине, – Кузин
12:16
Литва ввела меры контроля на границе перед саммитом НАТО
12:09
Миссия МАГАТЭ осмотрела охлаждающие ставки и еще несколько объектов на ЗАЭС, не видим никаких признаков взрывчатки, - Гросси
12:07
Работнику Киевавтодора сообщили о подозрении в нанесении ущерба почти в 2 млн грн
12:03
Обзор
Байден согласовал предоставление кассетных боеприпасов Украине, Зеленский будет говорить о зерновом соглашении с Эрдоганом. Акценты мировых СМИ 7 июля
12:00
OPINION
Еще раз об английском в кино
11:57
На Харьковщине вернутся к очной учебе в образовательных учреждениях, где есть укрытия
11:49
ВСУ делают невозможное, но чудо украинской устойчивости требует большего вооружения, – Данилов
11:49
Курс валют на 7 июля: евро подорожал
11:40
Укрзализныця продлила маршрут из Херсона в Киев
11:40
Обновлено
ветер
Последствия непогоды в Украине: без света остались 710 населенных пунктов
11:32
алкоголь
В Одесской области от отравления суррогатным алкоголем умерли 4 человека, 7 пострадали: полиция задержала реализаторку
11:30
Tesla
Tesla начала увольнять работников по производству аккумуляторов на заводе в Шанхае
11:28
"Враг ведет себя нервно": Гуменюк рассказала о ситуации с ракетоносителями РФ в Черном море
11:23
Эксклюзив
В РФ для повышения ставок осталась только ЗАЭС, - Денисенко
11:09
Устроился на оборонный завод и собирал информацию о ремонте военной техники: в Кировоградской области задержали агента ФСБ
10:56
В течение июня украинцы приобрели наибольшее за последние 10 месяцев количество подержанных легковушек
10:55
О трансформации украинцев в героев: в Киеве представили фильм, который покажут в Париже и Берлине
10:48
"Алгоритм действий полностью отработан": в полиции рассказали о мерах безопасности для Киевской ГЭС
10:47
Программу "Доступные лекарства" расширят до осени: в список попадут препараты для обезболивания и тест-полоски для инсулинозависимых
10:43
Череватый: Силы обороны продвинулись более чем на километр в направлении Бахмута
10:32
Израильская армия впервые применила дроны-камикадзе "Маоз" отечественного производства
10:32
Эксклюзив
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Один кассетный боеприпас заменяет 10–15 обычных, - Згурец
10:26
РФ ежемесячно выпускает по Украине в среднем сто ракет, – Игнат
10:25
РФ создала новую группировку флота в Азовском море: разведка Британии назвала цель
10:19
Совет ЕС и Европарламент договорились увеличить производство ракет и боеприпасов
10:07
OPINION
Русским быть легко. Не будь, как русский
10:06
Уникальная тысяча рамок Бенкси со штемпелем: Укрпочта объявила аукцион
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV