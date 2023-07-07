Позволил россиянам использовать подвальное помещение храма как застенку: против клирика из Киевщины открыли уголовное производство
Служба безопасности Украины открыла уголовное производство против настоятеля храма УПЦ (МП) Виктора Талько, который во время оккупации Киевщины предложил россиянам использовать подвальное помещение религиозного учреждения для заключения участников движения сопротивления
Об этом информирует СБУ .
Отмечают, что, по предварительной версии следствия, Талько предложил оккупантам использовать подвальное помещение храма для заключения участников движения сопротивления. Так только с 29 по 31 марта оккупанты содержали там 3 украинских волонтеров, которые привезли гуманитарную помощь для местных.
Также сейчас СБУ проверяет данные о том, способствовал ли он россиянам в принудительном вывозе в Беларусь около 100 жителей Киевской области во время временной оккупации региона.
Кроме того, СБУ инициировала лингвистическую экспертизу для проверки публичных призывов клирика по поддержке оккупантов в войне РФ против Украины. В настоящее время против Талька возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность). Продолжается расследование и решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении. Ему угрожаю до 5 лет лишения свободы.
- 3 июля в Тернопольской области к пяти годам тюрьмы приговорили послушника Почаевской Успенской лавры. Он оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины.
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