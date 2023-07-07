Об этом информирует СБУ .

Отмечают, что, по предварительной версии следствия, Талько предложил оккупантам использовать подвальное помещение храма для заключения участников движения сопротивления. Так только с 29 по 31 марта оккупанты содержали там 3 украинских волонтеров, которые привезли гуманитарную помощь для местных.

Также сейчас СБУ проверяет данные о том, способствовал ли он россиянам в принудительном вывозе в Беларусь около 100 жителей Киевской области во время временной оккупации региона.

Кроме того, СБУ инициировала лингвистическую экспертизу для проверки публичных призывов клирика по поддержке оккупантов в войне РФ против Украины. В настоящее время против Талька возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность). Продолжается расследование и решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении. Ему угрожаю до 5 лет лишения свободы.