Позорят Украину и хвалят Россию: скандал вокруг венгерского учебника

6 сентября журналист венгерского интернет-портала Telex Янош Гаас написал коротенькую колонку, претендующую на сенсацию. В ней он обратил внимание на новый венгерский учебник по географии для 8-го класса, который оказался просто-таки нашпигованным манипуляциями в отношении Украины.

И еще было бы пол беды, если бы это было какое-то неофициальное пособие, но это общеобразовательный учебник, разработанный государственным центром OFI и обязательный для венгерских восьмиклассников. А еще можно предположить, что за ним, хоть может и в частном порядке, учатся тысячи венгерских детей в Украине. Этот учебник полностью опубликован в Интернете, поэтому можете все проверить сами.

Просто поразительно, насколько лживой может быть официальная школьная программа развитой европейской страны. Взять, к примеру, заявленное в учебнике количество венгров, проживающих в Закарпатье: 141 тысяча. Но самый простой ресурс доказывает, что последний на сегодняшний день опрос, поддержанный авторитетными венгерскими институтами, установил, что на Закарпатье проживает никак не более 125 тысяч венгров. Также немало, но разница – существенная.

Но чтобы еще толще намекнуть вам на то, почему этот учебник полон манипуляций и пренебрежения к Украинцам, предлагаем вам простенькую задачку, которую будут выполнять маленькие венгры: "Определить с помощью Google Maps, сколько жителям Мукачево нужно ехать в Киев и сколько в Будапешт".

Еще одна явная манипуляция — совершенно лживая информация об объемах торговли Украины с Россией, зафиксированных на этой инфографике.

Если верить авторам венгерского учебника, Украина активно торгует с государством-агрессором, и четверть нашей торговли в разгар войны приходится на захватчиков.

Однако это самая настоящая ложь: объемы торговли с Россией постоянно снижаются с 2014 года, и в 2021 году, несмотря на существенную активизацию торговли с агрессором, на Россию приходилось всего 5% украинского экспорта, и 8% - импорта.

Дальше – больше. Венгерская система образования объясняет школьникам, что в Украине происходит гражданская война, о причастности россии к которой речь не идет. Авторы отмечают: "На востоке Украины значительная доля россиян, а на Крымском полуострове они составляют большинство. Два восточнославянских языка (русский, украинский) очень похожи, а пятая часть населения разговаривает на смешанном русско-украинском языке. Несмотря на это, две этнических группы часто враждуют друг с другом. Их противостояние также спровоцировало вооруженный конфликт за Крымский полуостров".

И тут – сразу несколько манипуляций. Во-первых, игнорируется тот факт, что в лексическом плане ближе к украинскому является белорусский язык (84% общей лексики), затем польский (70 % общей лексики), словацкий (68 % общей лексики), и тогда — русский язык (62 % общей лексики).

Но это мелочи, ведь аннексию Крыма здесь вообще называют "вооруженным конфликтом" за Крымский полуостров, к тому же не указано, с кем произошел этот конфликт. А чтобы еще толще намекнуть на то, чей же по мнению венгерских чиновников Крым, авторы учебника пишут о том, что Карпаты единственные горы в Украине. Как будто Крымские горы нам уже не принадлежат…

А что можно сказать о таком рисунке, которым иллюстрирован общеобязательный учебник для венгерских школьников?

Приятно ли вам жить в раздираемом Соединенными Штатами государстве, Евросоюзе и российском медведе, правда — с перевернутым флагом на шапке (и тут уже Украину атакует Сербия..), что намекает на компетентность авторов пособия?

А подпись к этой скверной иллюстрации просто-таки констатирует нашу бессубъектность: "Кому должна принадлежать Украина?" Сложно вспомнить, в каком еще европейском государстве в последнее время было разоблачено столько откровенного пренебрежения к Украине…

Ко всему, авторы этого учебника утверждают: “Земля бескрайних равнин скрывает бесчисленные богатства полезных ископаемых. Несмотря на свои преимущества, это одна из самых бедных стран континента. И немного дальше, снова о наших ресурсах: "Как возможно, что стране нужно импортировать сырую нефть и природный газ, несмотря на значительную добычу?" Сам собой напрашивается согласный с российскими нарративами вывод: Украина — это бесхозная failed state… Журналист Янош Гаас также увидел здесь пророссийскую риторику, и откровенно комментирует: "Неизвестно, под каким давлением находились те, кто готовили этот раздел [учебника], но Петеру Сийярто ( руководителю МИД Венгрии) следует передать им одну из медалей, которые он получил в Москве.

Кстати к России авторы учебника действительно относятся с большим пиететом. Они подчеркивают, что Россия — самая большая страна в мире, здесь глубочайшее озеро (Байкал), Москва — самый густонаселенный город Европы, здесь живет большинство миллиардеров, и у страны больше всего ядерных боеголовок. Дальше выше сильнее...

К тому же детям сообщают, что больше всего ядерных боеголовок в мире также принадлежит России… Но почему-то никто не вспомнит, например, что треть россиян верит, что Солнце вращается вокруг Земли или что у каждого пятого россиянина вместо канализации выгребная яма.

Вот такие русофильские у нас западные соседки... Что же нам с ними делать? Министерство иностранных дел Украины уже заявило, что требует скорейшего исправления ложной информации в венгерском учебнике с антиукраинской пропагандой. Интересно, какова будет реакция на это со стороны Венгрии.

А редактор Европейской правды Сергей Сидоренко подчеркивает, что этот учебник для всех венгерскоязычных школ, материалы для которых предоставляет правительство Венгрии. Следовательно, есть высокий шанс, что этот трэш планируют использовать или уже используют также в школах на Закарпатье. И этот Киев может и должен остановить немедленно. А Закарпатье вообще требует больше внимания со стороны Киева. Лучшая работа со школами, финансирование для билингвальных учителей и т.д. Если смолчать, потакая таким действиям, и разрешить программировать соседнюю нацию (а также ее представителей в Украине) на конфликт с Киевом, то последствия могут оказаться катастрофическими.

Венгрия уже не первый год удивляет своей недружественной к Украине позицией. Но одно дело - высокая политика или вопросы безопасности, а другое - банальная накачка собственных юных граждан (и венгерскоязычных граждан Украины!) пренебрежением к нашему государству. Отмолчаться здесь – это проиграть борьбу на информационном поле в долгосрочной перспективе. Поэтому война не должна быть поводом для того, чтобы спускать эту неприятную ситуацию на тормозах, ведь неожиданно выловленный непутевой учебник, скорее всего, только верхушка айсберга…