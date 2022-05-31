"Позорный фарс": Княжицкий назвал увольнение Денисовой нарушением Конституции и международных обязательств Украины

Об этом Княжицкий заявил с трибуны Верховной Рады, передает Еспресо.TV.

При этом нардеп напомнил, что правозащитные организации выступили в поддержку Денисовой.

"Сейчас происходит позорный фарс, когда коалиция бывших пророссийских депутатов из пророссийских партий и часть большинства хочет незаконно, вопреки Конституции, вопреки международным обязательствам Украины снять омбудсмена. Основания какие? Вы ссылались на решения правозащитных организаций? На них? Все как одна правозащитные организации сталиа на защиту Денисовой. Да, у нас есть к ней претензии, но огромное количество людей - воинов, членов их семей - благодарят Денисову, благодарят омбудсмена", - сказал Княжицкий.

Нардеп также назвал статьи Конституции Украины, которые, по его мнению, нарушает увольнение Денисовой, подчеркнув, что это помешает европейской интеграции государства. Кроме того, Княжицкий напомнил о родственниках заключенных, обращающихся к омбудсмену, чтобы защитить права своих близких.

"Все правозащитные организации обращаются сейчас к международным организациям. Вы хотите в Европейский Союз или кандидатства? Вы нарушаете не просто Конституцию - целый ряд норм: и статью 55, и статью 64, вы нарушаете статью 18, статью 85, статью 101 Конституции, увольняя без всяких оснований только потому, что вам хочется попиариться якобы на будущих успехах, дай бог, чтобы они были, мы за это молимся, но если мы будем нарушать законы и Конституцию, нарушать международные обязательства перед Советом Европы, никаких успехов не будет. А кого вы хотите назначить? Где эти фамилии? К кому сейчас обращаться женам и родственникам заключенных, тех, чьи права нарушаются? Кто будет о них заботиться? Вы хотите их бросить и снова забыть о них? Нельзя за это голосовать. Нельзя нарушать Конституцию и законные нормы. Мы будем категорически против!" - подытожил Княжицкий.

30 мая уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что ее планируют уволить по указанию Офиса президента, а ее дочь вызывают на допросы.

Нардеп от "Слуги народа" Павел Фролов, присутствовавший на заседании фракции "слуг", озвучил претензии к Денисовой: по мнению властей: омбудсмен "практически не выполняла своих полномочий".

Глобальный альянс национальных институций по правам человека и Европейская сеть национальных институций по правам человека выразили обеспокоенность возможным увольнением Людмилы Денисовой с должности омбудсмена.

31 мая Верховная Рада уволила Людмилу Денисов с должности омбудсмена.

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