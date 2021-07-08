Позорное решение: легенда "Ливерпуля" "уничтожил" Стерлинга за момент с пенальти в полуфинале Евро-2020
Бывший футболист "Ливерпуля" Дитер Гаманн обвинил игрока сборной Англии Рахима Стерлинга в симуляции в эпизоде, когда в ворота Дании был назначен пенальти в полуфинале Евро-2020
Об этом немецкий футболист заявил в эфире RTE.
По словам Дитера Гаманна, в эпизоде, когда арбитр из Нидерландов Данни Маккели назначил пенальти после падения Рахима Стерлинга в борьбе с Йоакимом Мелом, англичанин симулировал нарушение.
"Это откровенное "ныряние". Позорное решение. Понимаю, что нужно делать то, что от тебя требуется, но это смотрят дети", - сказал Гаманн.
Гарри Кейн на 104-й минуте не смог переиграть голкипера Каспера Шмейхеля с одиннадцатиметровой отметки, однако мгновенно сыграл на добивании и принес Англии победу 2: 1.
47-летний Дитер Гаманн играл за "Ливерпуль" с 1999 по 2006 года и выиграл вместе с английским клубом Лигу чемпионов и Кубок УЕФА.
- Напомним, 7 июля Англия победила Данию в дополнительное время 2: 1 и впервые в своей истории вышла в финал чемпионата Европы, где встретится с Италией.
- Главный тренер сборной Дании Каспер Гьюлманд заявил, что судья ошибочно назначил пенальти , который вывел Англию в финал Евро-2020.
- Сам Стерлинг заявил, что заработал "чистый" пенальти в полуфинале ЧЕ.
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