Позорная пощечина Путину – Порошенко о решении Европарламента

Об этом в Facebook пишет Петр Порошенко.

"Чрезвычайно убедительным сигналом Кремлю является то, что резолюция принята абсолютным большинством голосов в зале. Если в Москве планировали найти «слабое звено» в Объединенной Европе, то сегодня получили очередную позорную пощечину", – отмечает Порошенко.

"Наши единство и солидарность не сломать, а каждое новое террористическое нападение России против Украины, каждый очередной день войны лишь укрепляет наши ряды. Это движение теперь не остановить, ведь порвать с Россией и всем, что с ней связывает, становится трендом в европейской и мировой политике", – констатирует пятый Президент.

"Убежден, что террористический статус России должен значительно облегчить одобрение Европейским Союзом следующих пакетов санкций, ведь наказывать спонсора терроризма и террористический режим не только морально легче, но и обязывает", – считает Порошенко.

Он также напомнил, что «Европейская Солидарность» активно продвигала этот вопрос через межпартийные каналы коммуникации, в частности, с партнерами из Европейской народной партии.

"Благодарен за поддержку наших идей и предложений. Теперь дело за правительствами государств-членов ЕС, потому что именно их решения будут иметь решающее значение и соответствующие правовые разрушительные последствия для преступного путинского режима", – убежден Петр Порошенко.