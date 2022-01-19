Позорная попытка ограничить права оппозиции, - Княжицкий о мере пресечения Порошенко

Об этом он сказал в комментарии Еспресо.TV.



"Очевидно, что это дело абсолютно сфальсифицировано, оно не имеет под собой никаких оснований. Это политическое дело и об этом говорим не только мы, украинские политики демократического толка, об этом говорит весь мир. Политики из Европарламента, конгрессмены из США", - считает Княжицкий. .



Он назвал сегодняшнее решение о мере пресечения Порошенко половинчатым.



"Власть, увидев десятки тысяч людей, пришедших в поддержку Петра Порошенко и в поддержку демократии и демократических принципов, сделали все, чтобы не дать заключить в тюрьму лидера оппозиции, так как этого хотели власти. Они ему выписали личное обязательство, но при этом позорно запретили отлучаться из Киева, т.е. во время огромной угрозы увеличения этой агрессии. Когда, как нам кажется, все патриотические силы, даже если они являются оппонентами должны бы объединяться, а не совершать провокации", - подытожил нардеп.

Напомним, 20 декабря ДБР объявило Петру Порошенко подозрение в государственной измене по делу о поставках угля из временно оккупированных Россией территорий Луганщины и Донбасса. По этому делу также объявлено подозрение лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку.

6 января Печерский районный суд Киева арестовал имущество и активы Петра Порошенко по делу о госизмене.

17 января Порошенко прилетел в Украину. Из аэропорта он поехал в Печерский райсуд Киева, где на 11:00 было запланировано заседание по избранию ему меры пресечения по уголовному делу о государственной измене.

Печерский районный суд не избрал меру пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко по делу относительно государственной измены. Заседание было перенесено на 19 января.

Печерский райсуд Киева избрал, лидеру "ЕС" Петру Порошенко меру пресечения по делу о государственной измене в виде личного обязательства