Об этом написал в твиттере секретарь СНБО Алексей Данилов .

"Нет никаких реалий, в которых существуют "новые территории в составе РФ". "Кремлеспикерам" пора выйти из состояния информационного бреда. Реалии РФ – это позор, поражение и ее развал", - пишет Данилов.

Также секретарь СНБО добавил, что в настоящее время переговоры с Россией о мире невозможны.

"Без учета этих реалий никакой "мирный план" не состоится. Общением с Иблисами приводит к досадному выпадению из реальности", - добавил Данилов.

Напомним, 28 декабря спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил: в Кремле считают, что "мирный план" должен учитывать оккупацию Россией четырех областей Украины, а именно Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской в их административных пределах.

Ни одну из этих областей враг не оккупировал полностью, но считает их своими в их административных границах.

Украина предложила обсудить "формулу мира" при посредничестве генсека ООН Гутерреша.

В ноябре на саммите G20 на Бали президент Украины Владимир Зеленский представил "формулу мира" из 10 пунктов.

22 декабря Зеленский обсудил с Байденом украинскую Формулу мира, также получил поддержку в организации Саммита мира, который предположительно состоится уже этой зимой.

27 декабря стало известно, что украинское правительство планирует провести международный саммит для обсуждения формулы мира и завершения войны и хочет, чтобы на этом саммите председательствовал генсек ООН Антониу Гутерреш.

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