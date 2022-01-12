Позор дня: на Кубке Африки организаторы трижды включили ложный гимн Мавритании. Видео
Организаторы Кубка Африки допустили позорную ошибку во время исполнения гимнов перед матчем Мавритания - Гамбия
Об этом сообщает RMC Sport .
Перед стартом встречи между национальными командами традиционно звучат гимны соревнующихся между собой стран. Не исключением стал и Кубок Африки по футболу, где встречались Мавритания и Гамбия.
Хотя организаторы допустили очень позорную ошибку, когда включали гимн Мавритании. Сотрудники трижды включили ложный гимн страны, после чего так и не нашли правильную мелодию и включили национальную песню Гамбии.
Игроки и тренерский штаб сборной Мавритании отреагировали неоднозначно. Ряд игроков посмеялись, но были и такие, кто выглядел очень раздраженным.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.59
Покупка 27.59Продажа 27.87
-
EUR
Покупка 31.22Продажа 31.68
- Актуальное
- Важное