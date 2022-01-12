Позор дня: на Кубке Африки организаторы трижды включили ложный гимн Мавритании. Видео

Об этом сообщает RMC Sport .



Перед стартом встречи между национальными командами традиционно звучат гимны соревнующихся между собой стран. Не исключением стал и Кубок Африки по футболу, где встречались Мавритания и Гамбия.



Хотя организаторы допустили очень позорную ошибку, когда включали гимн Мавритании. Сотрудники трижды включили ложный гимн страны, после чего так и не нашли правильную мелодию и включили национальную песню Гамбии.



Игроки и тренерский штаб сборной Мавритании отреагировали неоднозначно. Ряд игроков посмеялись, но были и такие, кто выглядел очень раздраженным.

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