Такое мнение она высказала в эфире телеканала "Еспресо".

"С одной стороны Россию очень оскорбляет, что Соединенные Штаты Америки не воспринимают ее как своего оппонента. В США смотрят на Россию как на страну ниже себя. Для США основным оппонентом является Китай, а не Россия", - пояснила Загребельская.

Юрист подчеркнула, что для Путина важно сохранить миф о геополитических возможностях России.

"Многие годы в России рассказывали, что Украина является недогосударством и вообще такой страны не существует. Россияне постоянно насмехались над нами и нашей армией. Поэтому теперь проиграть Украине, после всех их басен, станет большим позором для Российской Федерации. Это очень повлияет на репутацию России на международной арене.То есть Россия хочет оставаться большим государством и важным геополитическим игроком. Однако не для Запада, там уже все давно поняли, а для стран Центральной Азии и Тихоокеанского региона. Для Путина важно сохранить миф о "непобедимой" второй армии мира", - добавила она.

2 сентября заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Российская Федерация может признать США стороной войны из-за военной помощи, оказываемой Вашингтоном.