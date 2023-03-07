Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Познер в белом пальто
OPINION

Познер в белом пальто

Игорь Гулик
7 мартa, 2023 вторник
20:07
Мнение

Пожалуй, у роспропаганды закончился ресурс, если они пользуются уже такими динозаврами еще советской "журналистики" как Владимир Познер

Молодежь, конечно, мало знает, кто такой, ну, разве слышала краем уха. А когда-то Познер (крещенный Владимиром Жеральдом Дмитрием Дюбуа-Нибуайе) был столбом коммунистического телевидения, едва ли не единственным ведущим первых телемостов между СССР и США на пару со знаменитым Филом Донахью.

Кроме того, Познер был штатным работником КГБ, как, собственно, и его отец, биографию которого можно взять за основу авантюрного романа, в котором вероятный автор найдет полный арсенал приспособленчества, измен и мимикрии, лишь бы удержаться под солнцем.

Читайте также: Гибридный трибунал или зонтик для Путина?

С началом российской агрессии в Украине Познер сидел тихо где-то в Штатах и имел на то причины. Ибо довоенные его высказывания отнюдь не добавили бы "шарма" этому, на первый взгляд, изысканному интеллектуалу, "краснобаю и баламуту" (по Высоцкому)

Да черт с ним, с прошлым Владимира Познера. Оттуда нам важен только момент сотрудничества с "конторой", который роднит нашего "героя" с военным преступником, действующим президентом ерефии Владимиром Путиным. С началом российской агрессии в Украине Познер сидел тихо где-то в Штатах и имел на то причины. Ибо довоенные его высказывания отнюдь не добавили бы "шарма" этому, на первый взгляд, изысканному интеллектуалу, "краснобаю и баламуту" (по Высоцкому). "Я думаю, что главное достижение Путина – это то, что он все же собрал Россию… Сейчас игнорировать Россию никак нельзя", — говорил он за полгода до того, как "не игнорированная никем, собранная вместе" Московия ворвалась в Украину.

Читайте также: У России нет никаких шансов уцелеть

Познер знал, что говорит, потерпев позор в Тбилиси, где, как оказалось, никто не считался с его "русскостью", и где граждане забросали "звезду" тухлыми яйцами. И правильно сделали, потому что как иначе поступать с человеком, который откровенно поддержал путинскую аннексию грузинских территорий.

Сейчас Познер решил надеть белое пальто. Но сквозь него так и лезут, как шило из мешка, кагебешно-эфэсбешные нарративы

А сейчас Познер решил надеть белое пальто. Но сквозь него так и лезут, как шило из мешка, кагэбэшно-эфэсбешные нарративы. Во-первых, "журналист" выступал на онлайн платформе феминистско-пацифистской (читай — левацкой) организации Code Pink, которая считает, что украинский Майдан был "переворотом с целью навязать Украине антироссийский и проамериканский режим". И 88-летний кагэбист полностью оправдал надежды организаторов. Войну в Украине, по его словам, начали Запад и США, которых Путин "предупреждал", "а они щелкали медведя по носу несколько раз, надеясь, что он попадет в ловушку, которую называют Украиной". Важная причина действий Путина в том, что он не хочет, чтобы Украина вступила в НАТО".

После таких "выводов" Познер снова прячется в белое пальто: "Согласен ли я с Путиным, не имеет значения. Важны факты. Но я считаю, что мяч на стороне США, потому что Зеленский зависит на 100% от США".

Читайте также: Западу нужно все время напоминать, кто напал

Более того, "журналистский гуру" беспощадно раскритиковал кремлевских пропагандистов. Мол, ему "стыдно за мою профессию, мне стыдно за то, что делают, за ложь, которая представляется как правда, за пропаганду в худшем смысле слова. Я не должен это говорить, но скажу. Я атеист, но если есть ад, то журналисты туда попадут".

Путин же обещал всем россиянам, видимо, и пропагандистам тоже, ядерный рай. И вряд ли Познеру с руки критиковать тех, кого он сам учил в частной школе журналистики, основанной им же и руководимой его второй женой

Да нет, Путин же обещал всем россиянам, пожалуй, и пропагандистам тоже ядерный рай. И вряд ли Познеру с руки критиковать тех, кого он сам учил в частной школе журналистики, основанной им же и руководимой его второй женой. Насколько популярно было это заведение, свидетельствует хотя бы то, что для постройки нового корпуса познеровской школы мэрия Москвы решила снести историческое сооружение.

Мотивы Познера более чем прозрачны. С одной стороны, он рассчитывает, что кто-то поверит в его новый имидж диссидента (Первый канал с началом войны в Украине закрыл его программу). Расчет ложен, хотя бы потому, что в среде "хороших русских" отлично знают кредитную историю этого "героя". Игорь Эйдман когда-то написал, что "этот человек – символ интеллектуальной коррупции. Познер коррумпированный либерал, он всю жизнь яростно ненавидит авторитарную чекистскую дуболомную власть, которой, однако, верой и правдой служит ради денег и привилегий".

Познеровская хроническая меркантильность толкает его на публичность, на создание впечатления влиятельности в постпутинском мире. Антизападная риторика Познера и его имперское "превосходство" в отношении Украины свидетельствуют об иллюзорной надежде на то, что ФСБ после бункерного деда приведет к власти их же человека

Вот эта познеровская хроническая меркантильность толкает его к публичности, к созданию впечатления влиятельности в постпутинском мире. Антизападная риторика Познера и его имперское "превосходство" в отношении Украины свидетельствуют об иллюзорной надежде на то, что ФСБ после бункерного деда приведет к власти их же человека. Что мир закроет глаза на геноцид, творимый в Украине всеми участниками кремлевской ОПГ с пропагандистами включительно.

Читайте также: Выбор для Путина: Милошевич или Каддафи?

Но "белое пальто", в которое нарядился Познер, — все в пятнах украинской крови. Ее не смоет ни либеральная риторика, ни специфический имперский интеллектуализм. К слову, как раз в тот день, когда полузабытый пропагандист упражнялся в своих "измышленнях", его же коллеги (и, точно, ученики) выложили в сеть видео с расстрелом украинского пленника. И предсмертное "Слава Украине!" явилось предварительным приговором России.

Об авторе. Игорь Гулык – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Захід".

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Россия
Владимир Путин
война с Россией
пропаганда
Читайте также:
Український Воїн
6 мартa, 2023 понедельник
"Герою слава. Мы найдем убийц": Зеленский отреагировал на расстрел россиянами украинского пленника за слова "Слава Украине!"
Олексій Резніков
6 мартa, 2023 понедельник
Минобороны о мобилизации в Украине: план, утвержденный в начале военного положения, не завершен
5 мартa, 2023 воскресенье
Трамп рассказал, как остановить войну РФ против Украины и не допустить Третью мировую
Киев
+2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.24
    Покупка 38.24
    Продажа 39.08
  • EUR
    Покупка 40.23
    Продажа 41.2
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
7 мартa
21:14
Залужный провел с генералами стран НАТО "очень важную встречу для Украины"
21:13
Пресс-служба Жеваго прокомментировала решение суда первой инстанции об аресте активов предприятий Ferrexpo в Украине
20:43
Обновлено
"Освободим всех": Зеленский прокомментировал возвращение из российского плена 130 защитников
20:28
"Они затонули": в ОП заявили, что Украина не имеет отношения к авариям на "Северных потоках"
20:15
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
20:09
Депутат из Красноярского края РФ отравился мухоморами: его забрали в реанимацию
20:00
Обзор
Победные новости 377-го дня войны: ВСУ получили "умные" бомбы, из плена вернулись 130 защитников, а "Мавка" обошла "Аватар"
19:54
В селе на Харьковщине пожилой мужчина подорвался на российской мине "Лепесток" на собственном дворе
19:22
Погиб Герой Украины Да Винчи. Мог творить искусство с кистью в руках, а вместо этого уничтожал русских захватчиков с оружием
19:21
Премьер Грузии Гарибашвили предлагает лишать гражданства воюющих за Украину - командир "Грузинского легиона" Мамулашвили
19:13
Оккупанты на Херсонщине заставляют школьников петь гимн РФ, учить российские законы, историю и литературу, - Генштаб
19:03
В результате российского обстрела скончалась спикер ГСЧС в Днепропетровской области Евгения Дудка
19:01
Эксклюзив
Движение "Чесно" составило рейтинг партий, депутаты которых взяли в руки оружие и защищают страну
18:57
Андрей Коболев
Коболев заявил, что НАБУ требует увеличить залог более чем в полтора раза, его зарубежные счета заблокированы, а украинские - арестованы
18:48
Apple анонсировала новый цвет iPhone 14 и iPhone 14 Plus
18:34
Фильм "Мавка. Лесная песня" покажут более чем в 80 странах мира, в Украине лента обошла "Аватар 2" по количеству проданных билетов
18:12
Эксклюзив
Ярослав Железняк
"Зерновой коридор" используют для вывода денег из Украины через "черный" экспорт, - нардеп Железняк
18:08
OPINION
РФ должна пройти через немецкий опыт расчленения
18:00
В Москве горит главное городское управление МВД РФ на Петровке, 38: производится эвакуация
17:49
Румыния планирует приобрести батальон американских танков Abrams
17:40
Роснефть будет финансировать ЧВК Вагнера: Пригожин договорился с главой компании Сечиным, - росСМИ
17:35
Эксклюзив
дия
Украинцы подали в Дию более 340 тыс. заявок о поврежденном в результате боевых действий имуществе, - Минцифра
17:00
В "Дии" появилась возможность сгенерировать COVID-сертификат для прививок, сделанных за границей
16:48
Эксклюзив
Оккупационные администрации левобережной Херсонщины перебрались на Арабатскую Стрелку, - депутат облсовета Хлань
16:40
Лукашенко заявил о задержании "террориста украинских спецслужб", причастного к повреждению самолета А-50 в Мачулищах
16:33
Командир подразделения Кraken: Буданов ходил на штурм Русской Лозовой Харьковской области в апреле
16:05
Обновлено
В Сухопутных войсках предварительно назвали имя бойца, которого оккупанты расстреляли за слова "Слава Украине"
16:01
OPINION
Белорусский таракан
16:00
Эксклюзив
Есть три направления, где россияне будут пытаться продвинуться, – военный аналитик Гетьман
15:53
Антониу Гутерреш
Генсек ООН Гутерриш приедет в Украину обсудить продление зернового соглашения
15:47
Правительство одобрило механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий: основания и порядок процедуры
15:36
Эксклюзив
Каждый день в Бахмуте отбиваем безумное количество штурмов, - экс-командир полка "Азов" Жорин
15:32
Держали за решеткой похищенных патриотических украинцев: экс-сотрудников херсонского СИЗО будут судить за госизмену
15:16
Задерживал и пытал проукраинских жителей Херсонщины: военному РФ объявили подозрение в военных преступлениях
15:08
Венгерская делегация в Стокгольме заявила о поддержке заявки Швеции на вступление в НАТО
15:00
Эксклюзив
Пытаясь оцепить Бахмут, вагнеровцы могут сами оказаться в окружении ВСУ, - военный эксперт Свитан
14:59
В Италии два военных самолета столкнулись в воздухе, пилоты погибли
14:51
На этой неделе в Украину отправят еще 10 танков Leopard, – минобороны Польши
14:39
Украина ожидает американские системы Patriot в ближайшее время, - Игнат
14:30
Министр обороны Польши предположил, сколько еще будет продолжаться война в Украине
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV