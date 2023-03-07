Молодежь, конечно, мало знает, кто такой, ну, разве слышала краем уха. А когда-то Познер (крещенный Владимиром Жеральдом Дмитрием Дюбуа-Нибуайе) был столбом коммунистического телевидения, едва ли не единственным ведущим первых телемостов между СССР и США на пару со знаменитым Филом Донахью.

Кроме того, Познер был штатным работником КГБ, как, собственно, и его отец, биографию которого можно взять за основу авантюрного романа, в котором вероятный автор найдет полный арсенал приспособленчества, измен и мимикрии, лишь бы удержаться под солнцем.

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С началом российской агрессии в Украине Познер сидел тихо где-то в Штатах и имел на то причины. Ибо довоенные его высказывания отнюдь не добавили бы "шарма" этому, на первый взгляд, изысканному интеллектуалу, "краснобаю и баламуту" (по Высоцкому)

Да черт с ним, с прошлым Владимира Познера. Оттуда нам важен только момент сотрудничества с "конторой", который роднит нашего "героя" с военным преступником, действующим президентом ерефии Владимиром Путиным. С началом российской агрессии в Украине Познер сидел тихо где-то в Штатах и имел на то причины. Ибо довоенные его высказывания отнюдь не добавили бы "шарма" этому, на первый взгляд, изысканному интеллектуалу, "краснобаю и баламуту" (по Высоцкому). "Я думаю, что главное достижение Путина – это то, что он все же собрал Россию… Сейчас игнорировать Россию никак нельзя", — говорил он за полгода до того, как "не игнорированная никем, собранная вместе" Московия ворвалась в Украину.

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Познер знал, что говорит, потерпев позор в Тбилиси, где, как оказалось, никто не считался с его "русскостью", и где граждане забросали "звезду" тухлыми яйцами. И правильно сделали, потому что как иначе поступать с человеком, который откровенно поддержал путинскую аннексию грузинских территорий.

Сейчас Познер решил надеть белое пальто. Но сквозь него так и лезут, как шило из мешка, кагебешно-эфэсбешные нарративы

А сейчас Познер решил надеть белое пальто. Но сквозь него так и лезут, как шило из мешка, кагэбэшно-эфэсбешные нарративы. Во-первых, "журналист" выступал на онлайн платформе феминистско-пацифистской (читай — левацкой) организации Code Pink, которая считает, что украинский Майдан был "переворотом с целью навязать Украине антироссийский и проамериканский режим". И 88-летний кагэбист полностью оправдал надежды организаторов. Войну в Украине, по его словам, начали Запад и США, которых Путин "предупреждал", "а они щелкали медведя по носу несколько раз, надеясь, что он попадет в ловушку, которую называют Украиной". Важная причина действий Путина в том, что он не хочет, чтобы Украина вступила в НАТО".

После таких "выводов" Познер снова прячется в белое пальто: "Согласен ли я с Путиным, не имеет значения. Важны факты. Но я считаю, что мяч на стороне США, потому что Зеленский зависит на 100% от США".

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Более того, "журналистский гуру" беспощадно раскритиковал кремлевских пропагандистов. Мол, ему "стыдно за мою профессию, мне стыдно за то, что делают, за ложь, которая представляется как правда, за пропаганду в худшем смысле слова. Я не должен это говорить, но скажу. Я атеист, но если есть ад, то журналисты туда попадут".

Путин же обещал всем россиянам, видимо, и пропагандистам тоже, ядерный рай. И вряд ли Познеру с руки критиковать тех, кого он сам учил в частной школе журналистики, основанной им же и руководимой его второй женой

Да нет, Путин же обещал всем россиянам, пожалуй, и пропагандистам тоже ядерный рай. И вряд ли Познеру с руки критиковать тех, кого он сам учил в частной школе журналистики, основанной им же и руководимой его второй женой. Насколько популярно было это заведение, свидетельствует хотя бы то, что для постройки нового корпуса познеровской школы мэрия Москвы решила снести историческое сооружение.

Мотивы Познера более чем прозрачны. С одной стороны, он рассчитывает, что кто-то поверит в его новый имидж диссидента (Первый канал с началом войны в Украине закрыл его программу). Расчет ложен, хотя бы потому, что в среде "хороших русских" отлично знают кредитную историю этого "героя". Игорь Эйдман когда-то написал, что "этот человек – символ интеллектуальной коррупции. Познер коррумпированный либерал, он всю жизнь яростно ненавидит авторитарную чекистскую дуболомную власть, которой, однако, верой и правдой служит ради денег и привилегий".

Познеровская хроническая меркантильность толкает его на публичность, на создание впечатления влиятельности в постпутинском мире. Антизападная риторика Познера и его имперское "превосходство" в отношении Украины свидетельствуют об иллюзорной надежде на то, что ФСБ после бункерного деда приведет к власти их же человека

Вот эта познеровская хроническая меркантильность толкает его к публичности, к созданию впечатления влиятельности в постпутинском мире. Антизападная риторика Познера и его имперское "превосходство" в отношении Украины свидетельствуют об иллюзорной надежде на то, что ФСБ после бункерного деда приведет к власти их же человека. Что мир закроет глаза на геноцид, творимый в Украине всеми участниками кремлевской ОПГ с пропагандистами включительно.

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Но "белое пальто", в которое нарядился Познер, — все в пятнах украинской крови. Ее не смоет ни либеральная риторика, ни специфический имперский интеллектуализм. К слову, как раз в тот день, когда полузабытый пропагандист упражнялся в своих "измышленнях", его же коллеги (и, точно, ученики) выложили в сеть видео с расстрелом украинского пленника. И предсмертное "Слава Украине!" явилось предварительным приговором России.

Об авторе. Игорь Гулык – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Захід".

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