Познакомить узников с искусством: в Италии преступники будут работать в заведениях культуры

Об этом сообщает агентство ANSI .



"Им (преступникам – Ред.) предложат шанс на исправление, а точнее общественные работы в культурных заведениях, среди которых Королевский дворец в Казерте, Национальная пинакотека в Болонье и Палаццо Дукале в Мантуе, а также библиотеки и архивы", – говорится в сообщении.



Теперь преступники, которых лишили свободы сроком до 4 лет, работая в культурных заведениях, будут уменьшать себе срок заключения. Этот эксперимент будут проводить с людьми, совершившими воровство, повреждение культурных ценностей, неправомерную смерть, телесные повреждения, травмы на дороге. Отмечается, что таким образом преступников будут не только наказывать, но и воспитывать.



Меморандум подписали министр культуры Италии Дарио Франческини и министр юстиции Марта Картабья. Они надеются, что к такой инициативе присоединятся и другие министерства.



Сейчас в Италии таких заключенных - 23,7 тыс. для них откроются 52 культурных объекта.



По первому соглашению приобщиться к культуре и искусству смогут 102 человека.



"Познакомить узников с искусством – это акт великой цивилизации", - сказала Картабья.

Напомним, на Днепропетровщине полиция задержала преступников, сбывавших наркотики на 1,5 млн грн ежемесячно.

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