Познакомить узников с искусством: в Италии преступники будут работать в заведениях культуры
Итальянским преступникам будут давать новый экспериментальный шанс на исправление – им будут предлагать работу в заведениях культуры
Об этом сообщает агентство ANSI .
"Им (преступникам – Ред.) предложат шанс на исправление, а точнее общественные работы в культурных заведениях, среди которых Королевский дворец в Казерте, Национальная пинакотека в Болонье и Палаццо Дукале в Мантуе, а также библиотеки и архивы", – говорится в сообщении.
Теперь преступники, которых лишили свободы сроком до 4 лет, работая в культурных заведениях, будут уменьшать себе срок заключения. Этот эксперимент будут проводить с людьми, совершившими воровство, повреждение культурных ценностей, неправомерную смерть, телесные повреждения, травмы на дороге. Отмечается, что таким образом преступников будут не только наказывать, но и воспитывать.
Меморандум подписали министр культуры Италии Дарио Франческини и министр юстиции Марта Картабья. Они надеются, что к такой инициативе присоединятся и другие министерства.
Сейчас в Италии таких заключенных - 23,7 тыс. для них откроются 52 культурных объекта.
По первому соглашению приобщиться к культуре и искусству смогут 102 человека.
"Познакомить узников с искусством – это акт великой цивилизации", - сказала Картабья.
- Напомним, на Днепропетровщине полиция задержала преступников, сбывавших наркотики на 1,5 млн грн ежемесячно.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.19
Покупка 26.19Продажа 26.41
-
EUR
Покупка 30.22Продажа 30.6
- Актуальное
- Важное