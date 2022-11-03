Об этом они сообщили в своем инстаграмме, сообщает Dailymail.

Победительницы конкурсов красоты 26-летняя Мариана Варела из Аргентины и 22-летняя Фабиола Валентин из Пуэрто-Рико впервые встретились в 2020 году, когда представляли свои страны на конкурсе Miss Grand International. После знакомства они начали встречаться и их отношения продолжались 2 года.

Новостью о браке они поделились в инстаграмме.

Церемония прошла в Брачном бюро в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико.

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