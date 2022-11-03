Познакомились на конкурсе красоты. Мисс Аргентины и Пуэрто-Рико поженились
Мисс Аргентина и Мисс Пуэрто-Рико тайно поженились через 2 года после того, как встретились на конкурсе красоты
Об этом они сообщили в своем инстаграмме, сообщает Dailymail.
Победительницы конкурсов красоты 26-летняя Мариана Варела из Аргентины и 22-летняя Фабиола Валентин из Пуэрто-Рико впервые встретились в 2020 году, когда представляли свои страны на конкурсе Miss Grand International. После знакомства они начали встречаться и их отношения продолжались 2 года.
Новостью о браке они поделились в инстаграмме.
Церемония прошла в Брачном бюро в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.59
Покупка 39.59Продажа 40.46
-
EUR
Покупка 38.58Продажа 39.64
- Актуальное
- Важное