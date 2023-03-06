Об этом он сообщил в понедельник, 6 марта.

"Рассмотрели ситуацию на оперативных направлениях, в каждой ключевой точке боев. Докладывали Главком, командующие, разведка. Был особый доклад по ситуации в Бахмуте, вокруг города и более чем часовой разговор. Фактически именно тема Бахмута стала основной для этой Ставки", - сказал он. .



В частности, президент отметил, что бывает, "к сожалению, много различных дезинформационных сообщений".

"От тех, кто даже слышать не может абсолютно закрытых разговоров об обороне, но что-то утверждает о каких-то решениях по вопросам обороны. Общество должно понимать смысл наших оборонных операций, правдивый смысл", - подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что на Ставке прямо задал вопрос и командующему "Хортице" генералу Сырскому, и Главкому Залужному о том, какой они видят дальше оборонную операцию на Бахмутском направлении.

"Отойти или продолжать оборону и усиливаться в городе. Оба генерала ответили: не отходить и усиливаться. И эта позиция была единогласно поддержана Ставкой. Других позиций не было. Я сказал Главкому найти соответствующие силы, чтобы помочь ребятам в Бахмуте", - сказал он. президент.

Кроме этого, Зеленский также отметил, что "нет такой частицы Украины, чтобы сказать, что от нее якобы можно отказаться. Нет такого украинского окопа, в котором стойкость и героизм наших бойцов были бы якобы неценны".