Позиция властей Грузии "притвориться ветошью" и не раздражать Россию – Васадзе

О нынешней власти Грузии и ее зависимости от России рассказал Гела Васадзе, эксперт Грузинского Центра стратегического анализа в эфире Еспресо TV



"Если говорить о нынешних властях Грузии, то они пришли при поддержке России и убрали Саакашвили. То есть активы, которые были в Иванишвили, он продал России очень удачно. Соответственно, России и Кремлю было выгодно, чтобы Иванишвили с командой пришел к власти. Кремль знал одну простую истину, что Иванишвили не о патриотизме, не о развитии Грузии, он о деньгах и всегда будет бояться Путина и России", - объяснил эксперт Грузинского центра стратегического анализа.



Гела Васадзе отметил: "В принципе, Иванишвили формально не считается главой государства, но фактически он возглавляет. Позиция была "притвориться ветошью и не отсвечивать", как можно меньше раздражать Россию. Эта политика и продолжается и сегодня. Они просто боятся Россию, и конечно, если речь идет о деньгах, то заработать для них это святое дело. Приблизительно, в такой парадигме они и живут".



"К сожалению, наши граждане не понимают связи между своим сегодняшним благоустройством и той политикой, которая проводится сейчас в Грузии. Политика Саакашвили их больше раздражала, потому что требовал развития страны, а эти ничего не требуют, они сами воруют и живут у коррупционных схемах. Создали себе пул избирателей из бюджетников, а насчет остальных, чтобы у них не было желания ходить на выборы и ощущение, что они ничего не могут изменить.Это работало вплоть до войны с Украиной.Я очень надеюсь, что сейчас, когда мир стал черно-белым, это изменится" – выразил свои надежды аналитик.

Напомним, 16 апреля глава Парламента Грузии Шалва Папуашвили после визита вместе с главой Верховной Рады Русланом Стефанчуком в разрушенные города Киевской области заявил, что Грузия никоим образом не будет помогать России.