Позиция Венгрии не означает, что Россия должна сохранить все оккупированные территории Украины, - Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что позиция страны о необходимости прекратить огонь не означает, что Россия должна сохранить оккупированные территории Украины
Об этом он сказал в интервью АР .
Он отметил, что мирные переговоры между РФ и Украиной не обязательно означают, что границы должны быть там, где сейчас идет линия фронта.
"Знаете, остановить войну и сесть за стол переговоров не означает, что вы принимаете статус-кво. Когда закончится война и начнутся мирные переговоры, не обязательно, чтобы границы были там, где проходят линии фронта. Мы знаем это и по нашей собственной истории... Прекращение огня должно наступить сейчас", - заявил Сийярто.
- Петер Сийярто заявил , что его страну пытаются втянуть в войну в Украине, но Будапешт решительно противится этому.
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