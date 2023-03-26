Об этом он сказал в интервью АР .

Он отметил, что мирные переговоры между РФ и Украиной не обязательно означают, что границы должны быть там, где сейчас идет линия фронта.

"Знаете, остановить войну и сесть за стол переговоров не означает, что вы принимаете статус-кво. Когда закончится война и начнутся мирные переговоры, не обязательно, чтобы границы были там, где проходят линии фронта. Мы знаем это и по нашей собственной истории... Прекращение огня должно наступить сейчас", - заявил Сийярто.