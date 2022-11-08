Об этом Владимир Зеленский рассказал во время вечернего обращения 8 ноября.

"Это весомые саммиты: "двадцатка" (саммит стран G20 – ред.), АСЕАН, Парламентская ассамблея НАТО и некоторые другие. Позиция Украины должна быть и будет услышана во всех частях света", – сказал Зеленский.

Он рассказал, что Украина работает по продолжению и расширению экспортной зерновой инициативы.

"Добавим еще постоянный гуманитарный компонент к зерновому экспорту. Вместе с передовыми и наиболее добросовестными государствами будем увеличивать помощь тем странам и народам, которые особенно страдают от продовольственного кризиса", – сказал президент.

Зеленский отметил, что есть первые международные договоренности о сотрудничестве, которое "может стать основой для обеспечения продовольственной безопасности на новом уровне".

"Давно говорится, что нужна глобальная координация для спасения беднейших стран мира от голода. И именно такой механизм координации сейчас и прорабатываем. Надеюсь, удастся его реализовать", — подчеркнул он.

3 ноября Владимир Зеленский заявил, что не будет участвовать в саммите Большой двадцатки, который состоится 15-16 ноября на Бали в Индонезии, если там будет российский диктатор Владимир Путин.

А уже 8 ноября представитель президента сообщил, что Владимир Зеленский примет участие в саммите лидеров G20. Скорее всего, сделает это в онлайн-формате.

Президент Индонезии Джоко Видодо, принимающий саммит в этом году, заявил, что глава РФ Путин не исключает возможности присутствия на G20 и при необходимости сделает это виртуально.

Министр иностранных дел Украины 2007-2009 гг. Владимир Огрызко считает, что Путин будет виртуально участвовать в саммите, потому что понимает, что кроме тотальной информационно-политической катастрофы он там ничего не найдет.

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