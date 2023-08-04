Позиция "украинцы сами виноваты" дает нам иллюзию контроля
Это позиция, которая частично успокаивает и уменьшает уровень тревоги
В каждом обществе есть свои савонаролы.
Если какое-то мнение, например, о виновности украинцев в войне шерстит много людей, значит, оно задело нерв, и в обществе есть определенная часть людей, которая с этим соглашается.
Что не удивительно. Она всегда есть.
В психологии механизм поиска причины произошедшего (ответы на вопрос — кто виноват?) называют атрибуцией, даже каузальной атрибуцией.
Эта атрибуция бывает трех видов – по объекту, по субъекту, по условиям.
Проще.
Если я ударилась больно о стол, то это потому, что: а) я дура невнимательная; б) стол сволочь, стоящий, где не надо; в) день так глуп.
"Украинцы сами виноваты" – это атрибуция по субъекту, по самому себе, но не совсем.
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(Еще виноватыми могут быть наши враги, или наши друзья, и, собственно, это конечный набор атрибуций по субъекту и он весь явлен в украинском обществе).
Есть те, кто считает виновными в войне врагов-россиян, те, кто считает виновными друзей-европейцев, ну и те, у кого украинцы сами виноваты. Куда без них.
Но что нам с психологической точки зрения дает позиция "украинцы сами виноваты"?
Иллюзию контроля, потому что если мы сами виноваты, значит, мы контролируем наказание за вину — исправимся мы — закончится война,
Это позиция, которая отчасти успокаивает и уменьшает уровень тревоги.
Но в то же время позиция "украинцы сами виноваты" - позиция исключения, потому что виноваты всегда какие-то другие абстрактные украинцы, а не я, который отождествляется с безгрешным автором.
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Кто угодно, но не я – ворую, коррупционер, поганец и тем самым магически притягивает кару.
Поэтому мы получаем составленную психологическую реакцию, где, с одной стороны, у доли аудитории, поддерживающей такую каузальную атрибуцию, появляется иллюзия контроля над событиями, а с другой — собственная индульгенция - "виноват точно не я, а плохие украинцы".
Снижение тревоги, усиление ощущения хорошего Я, фиксация моральной позиции
Хорошая новость — этой категории людей обычно меньше, чем других, потому что есть феномен положительного отношения к собственному Я, который в конце концов побеждает.
Об авторе: Ольга Духнич, социальный психолог
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