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Позиция Столтенберга четкая: никакой торговли украинскими территориями, – Кулеба о словах чиновника НАТО о территориальных уступках РФ

17 августа, 2023 четверг
09:52
Война с Россией

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет отказываться от своих территорий ради вступления в НАТО, а у генсека НАТО Столтенберга четкая позиция

Об этом Кулеба заявил в эфире "Завтрака с 1+1".

"Президент неоднократно общался с генеральным секретарем Столтенбергом. Я поддерживаю с ним очень тесные отношения и уверяю вас, что позиция генсека абсолютно четкая и именно такая, как у Украины. Никакой торговли украинскими территориями или какими-либо другими территориями быть не может", - заявил Кулеба.

По его словам, руководство государства работает над тем, чтобы Украина как можно быстрее двигалась к членству в НАТО, а не обсуждает опцию.

"Что касается конкретно заявления, то он там был на дискуссионном клубе, все хотят сказать что-нибудь умное, креативное", - добавил министр.

  • 15 августа руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Енссен предположил , что Украина может стать членом Альянса в случае территориальных уступок Российской Федерации.
  • Украина считает неприемлемым разговор о возможном принятии ее в НАТО в обмен на отказ от части территорий в пользу РФ. В Альянсе уточнили позицию.
  • В администрации президента США опровергли информацию о том, что ведутся разговоры о возможном предоставлении Украине членства в НАТО в случае отказа от части своих территорий в пользу РФ.
Мир
Украина
Россия
Йенс Столтенберг
НАТО
Дмитрий Кулеба
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