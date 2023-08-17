Об этом Кулеба заявил в эфире "Завтрака с 1+1".

"Президент неоднократно общался с генеральным секретарем Столтенбергом. Я поддерживаю с ним очень тесные отношения и уверяю вас, что позиция генсека абсолютно четкая и именно такая, как у Украины. Никакой торговли украинскими территориями или какими-либо другими территориями быть не может", - заявил Кулеба.

По его словам, руководство государства работает над тем, чтобы Украина как можно быстрее двигалась к членству в НАТО, а не обсуждает опцию.

"Что касается конкретно заявления, то он там был на дискуссионном клубе, все хотят сказать что-нибудь умное, креативное", - добавил министр.