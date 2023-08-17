Позиция Столтенберга четкая: никакой торговли украинскими территориями, – Кулеба о словах чиновника НАТО о территориальных уступках РФ
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет отказываться от своих территорий ради вступления в НАТО, а у генсека НАТО Столтенберга четкая позиция
Об этом Кулеба заявил в эфире "Завтрака с 1+1".
"Президент неоднократно общался с генеральным секретарем Столтенбергом. Я поддерживаю с ним очень тесные отношения и уверяю вас, что позиция генсека абсолютно четкая и именно такая, как у Украины. Никакой торговли украинскими территориями или какими-либо другими территориями быть не может", - заявил Кулеба.
По его словам, руководство государства работает над тем, чтобы Украина как можно быстрее двигалась к членству в НАТО, а не обсуждает опцию.
"Что касается конкретно заявления, то он там был на дискуссионном клубе, все хотят сказать что-нибудь умное, креативное", - добавил министр.
- 15 августа руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Енссен предположил , что Украина может стать членом Альянса в случае территориальных уступок Российской Федерации.
- Украина считает неприемлемым разговор о возможном принятии ее в НАТО в обмен на отказ от части территорий в пользу РФ. В Альянсе уточнили позицию.
- В администрации президента США опровергли информацию о том, что ведутся разговоры о возможном предоставлении Украине членства в НАТО в случае отказа от части своих территорий в пользу РФ.
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