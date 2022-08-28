Позиция российских оппозиционеров мало чем отличается от позиции Кремля, – политолог Басараб
Политолог Михаил Басараб считает, что российское общество проникнуто антиукраинскими настроениями и империалистическими настроениями
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Режим Путина давно встал на рельсы авторитаризма. Преследование оппозиции явление точно не новое для России. В России очень велик перечень политических убийств, которые до сих пор не расследованы", - отметил Басараб.
Политолог убежден, что российское общество проникнуто антиукраинскими настроениями.
"Я отношусь к тем людям, которые считают, что делить россиян на хороших и плохих не стоит. Поскольку мы имеем очень много примеров, когда российские оппозиционеры публично что-то говорят об Украине, то их позиция ни чем не отличается от позиции власти России. То есть российское общество поражено великодержавностью и шовинизмом. Поэтому не следует разделять россиян на хороших и плохих", - добавил он.
-
27 августа представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что боевые действия осенью и зимой будут продолжаться , но с меньшей интенсивностью.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.46
Покупка 39.46Продажа 40.32
-
EUR
Покупка 39.41Продажа 40.45
- Актуальное
- Важное