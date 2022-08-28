Позиция российских оппозиционеров мало чем отличается от позиции Кремля, – политолог Басараб

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Режим Путина давно встал на рельсы авторитаризма. Преследование оппозиции явление точно не новое для России. В России очень велик перечень политических убийств, которые до сих пор не расследованы", - отметил Басараб.

Политолог убежден, что российское общество проникнуто антиукраинскими настроениями.

"Я отношусь к тем людям, которые считают, что делить россиян на хороших и плохих не стоит. Поскольку мы имеем очень много примеров, когда российские оппозиционеры публично что-то говорят об Украине, то их позиция ни чем не отличается от позиции власти России. То есть российское общество поражено великодержавностью и шовинизмом. Поэтому не следует разделять россиян на хороших и плохих", - добавил он.

27 августа представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что боевые действия осенью и зимой будут продолжаться , но с меньшей интенсивностью.

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