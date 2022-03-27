Позиция Орбана относительно войны РФ против Украины будет дорого стоить Венгрии, - Дуда
Президент Польши Анджей Дуда предупредил, что Венгрия пожалеет из-за позиции своего премьера Виктора Орбана, выступающего против антироссийских санкций в условиях полномасштабной агрессии РФ против Украины
Об этом Анджей Дуда заявил в интервью телеканалу TVN24 .
По его словам, ему трудно понять позицию Орбана, не желающего отказываться от российских энергоносителей, на фоне того, что оккупанты с РФ творят в Украине.
"Перед лицом российской агрессии в Украине, гибелью тысяч людей в Украине, мирных жителей, бомбардировкой жилищных массивов, уничтожением многоэтажек российской армией, преступлениями по определению международного права, мне трудно понять такое отношение", - сказал Дуда.
Он добавил, что такая политика Орбана будет дорого стоить Венгрии.
"Не он ли привел Венгрию к практически полной зависимости от России? У них есть АЭС, которая производит энергию для Венгрии, несколько лет назад они заключили контракт с российскими структурами на модернизацию этой станции, поэтому эта зависимость огромная", - пояснил Дуда.
- Напомним, 27 марта Виктор Орбан заявил, что отказ от российских энергоносителей будет означать остановку экономики страны.
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