Позиция Орбана относительно войны РФ против Украины будет дорого стоить Венгрии, - Дуда

Об этом Анджей Дуда заявил в интервью телеканалу TVN24 .

По его словам, ему трудно понять позицию Орбана, не желающего отказываться от российских энергоносителей, на фоне того, что оккупанты с РФ творят в Украине.

"Перед лицом российской агрессии в Украине, гибелью тысяч людей в Украине, мирных жителей, бомбардировкой жилищных массивов, уничтожением многоэтажек российской армией, преступлениями по определению международного права, мне трудно понять такое отношение", - сказал Дуда.

Он добавил, что такая политика Орбана будет дорого стоить Венгрии.

"Не он ли привел Венгрию к практически полной зависимости от России? У них есть АЭС, которая производит энергию для Венгрии, несколько лет назад они заключили контракт с российскими структурами на модернизацию этой станции, поэтому эта зависимость огромная", - пояснил Дуда.

Напомним, 27 марта Виктор Орбан заявил, что отказ от российских энергоносителей будет означать остановку экономики страны.

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