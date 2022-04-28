Позиция ООН в войне России против Украины – беспомощна, деятельность секретариата вызывает глубокое разочарование, - дипломат Лубкивский

Дипломат высказал такое мнение в эфире Еспресо.



"Позиция Организации Объединенных Наций в войне России против Украины беспомощна и не может не вызывать глубокого разочарования в деятельности секретариата ООН", - отметил Даниил Лубкивский.



Экс-замминистра иностранных дел добавил, что у него нет объяснения, почему генсек ООН так долго ждал с визитом в Украину.



"С большим разочарованием мы видим беспомощность деятельности секретариата Организации Объединенных Наций во главе с генеральным секретарем Антониу Гутеррешем, решившим прибыть в Украину фактически через 2 месяца после того, как развернулась циничная и варварская, геноцидная война России против Украины", - отметил Лубкивский.



Дипломат также отметил, что в рамках Организации Объединенных Наций сформирована большая коалиция государств, которые критически настроены по отношению к России и осуждают войну россиян против украинцев.



Это очень важный форум и наши позиции в рамках ООН в межгосударственном контексте необходимо усиливать. "И потому сегодня возникает историческое окно возможностей для реформирования Организации Объединенных Наций", - подчеркнул Даниил Лубкивский.

26 апреля лидер ООН совершил визит в Россию, где встретился с Лавровым и Путиным . На этой встрече Гутерреш назвал вторжение в Украину нарушением Устава ООН и предложил создать общую группу для организации гуманитарных коридоров, в том числе с мариупольского завода "Азовсталь".

В кремле опровергли согласие Путина на предложение генсека ООН Антониу Гутерреша об участии ООН и Международного комитета Красного креста в эвакуации мирного населения из окруженного завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Генеральный секретарь ООН, накануне встречавшийся с российским президентом, во время визита в Украину посетил Бородянку в Киевской области.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица сообщил, что Россия хочет созвать неформальное заседание Совета Безопасности ООН, чтобы показать "западные фейки об Украине".