Позиция ООН в войне России против Украины – беспомощна, деятельность секретариата вызывает глубокое разочарование, - дипломат Лубкивский
Заместитель министра иностранных дел Украины в 2014 г. дипломат Даниил Лубкивский считает, что позиция Организации Объединенных Наций в войне России против Украины беспомощна, а деятельность секретариата ООН вызывает глубокое разочарование
Дипломат высказал такое мнение в эфире Еспресо.
"Позиция Организации Объединенных Наций в войне России против Украины беспомощна и не может не вызывать глубокого разочарования в деятельности секретариата ООН", - отметил Даниил Лубкивский.
Экс-замминистра иностранных дел добавил, что у него нет объяснения, почему генсек ООН так долго ждал с визитом в Украину.
"С большим разочарованием мы видим беспомощность деятельности секретариата Организации Объединенных Наций во главе с генеральным секретарем Антониу Гутеррешем, решившим прибыть в Украину фактически через 2 месяца после того, как развернулась циничная и варварская, геноцидная война России против Украины", - отметил Лубкивский.
Дипломат также отметил, что в рамках Организации Объединенных Наций сформирована большая коалиция государств, которые критически настроены по отношению к России и осуждают войну россиян против украинцев.
Это очень важный форум и наши позиции в рамках ООН в межгосударственном контексте необходимо усиливать. "И потому сегодня возникает историческое окно возможностей для реформирования Организации Объединенных Наций", - подчеркнул Даниил Лубкивский.
- 26 апреля лидер ООН совершил визит в Россию, где встретился с Лавровым и Путиным . На этой встрече Гутерреш назвал вторжение в Украину нарушением Устава ООН и предложил создать общую группу для организации гуманитарных коридоров, в том числе с мариупольского завода "Азовсталь".
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- Генеральный секретарь ООН, накануне встречавшийся с российским президентом, во время визита в Украину посетил Бородянку в Киевской области.
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