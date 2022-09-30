Позиция Китая выгодна Украине – Кулеба
Нынешняя позиция Китая выгодна Украине, такая же ситуация была с Ираном, пока они предательски не ударили Украину в спину и не поставили России дроны
Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал в интервью Интерфакс-Украина.
"Кому выгоднее нынешняя позиция Китая? Конечно, Украине, а не России. Россия хотела бы получать гораздо большее участие. Хотели бы мы получать от Китая больше? Конечно, хотели бы. Но, реально взвешивая ситуацию, мы понимаем, что нынешняя позиция - это позиция, с которой мы можем работать", – сказал Кулеба.
Министр добавил, что такая же ситуация была с Ираном, пока они не поставили России дроны.
"У нас была такая же ситуация, например, с Ираном, пока они нам предательски не ударили в спину и не поставили России дроны, хотя уверяли на всех уровнях, официально, что этого не будет, потому что этого не будет никогда", - отметил он.
В то же время Кулеба предупредил, что если Китай где-то поддержит российскую агрессию против Украины в любой форме, это повлияет на двусторонние отношения Украины и Китая.
Кулеба считает, что в отношениях Украины с Индией и Китаем не хватает одного элемента – регулярного контакта лидеров.
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