Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал в интервью Интерфакс-Украина.

"Кому выгоднее нынешняя позиция Китая? Конечно, Украине, а не России. Россия хотела бы получать гораздо большее участие. Хотели бы мы получать от Китая больше? Конечно, хотели бы. Но, реально взвешивая ситуацию, мы понимаем, что нынешняя позиция - это позиция, с которой мы можем работать", – сказал Кулеба.

Министр добавил, что такая же ситуация была с Ираном, пока они не поставили России дроны.

"У нас была такая же ситуация, например, с Ираном, пока они нам предательски не ударили в спину и не поставили России дроны, хотя уверяли на всех уровнях, официально, что этого не будет, потому что этого не будет никогда", - отметил он.

В то же время Кулеба предупредил, что если Китай где-то поддержит российскую агрессию против Украины в любой форме, это повлияет на двусторонние отношения Украины и Китая.

Кулеба считает, что в отношениях Украины с Индией и Китаем не хватает одного элемента – регулярного контакта лидеров.

МИД Китая после заявления российского диктатора Владимира Путина о частичной мобилизации и проведении псевдореферендумов на оккупированных территориях призвал РФ и Украину сесть за стол переговоров.

Глава МИД Китая Ван И подчеркнул поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

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