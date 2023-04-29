Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".

"Позицию Китая в отношении войны следует называть антиамериканской. Эта позиция не проукраинская, не пророссийская – она антиамериканская. Обострение американско-китайских отношений произошло именно после российского вторжения в Украину", - подчеркнула Голод.

По словам главы правления Украинской ассоциации китаеведов, после вторжения России в Украину изменилась геополитическая ситуация во всем мире.

"Сначала заявления Китая были сдержанными. Еще в марте 2022 года Си Цзиньпин сказал, что война в Европе - это не то, что они хотят видеть. А с мая 2022 года риторика сменилась антиамериканской. Мы уже следим за активизацией Китая на международной арене. Китай хочет позиционировать себя как мирную страну и претендует на посредническую миссию", – отметила Голод.