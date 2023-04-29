Позиция Китая в войне не пророссийская, а антиамериканская, - китаевед Голод
Глава правления Украинской ассоциации китаеведов Вита Голод считает, что обострения американско-китайских отношений произошли именно после российского вторжения в Украину
Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".
"Позицию Китая в отношении войны следует называть антиамериканской. Эта позиция не проукраинская, не пророссийская – она антиамериканская. Обострение американско-китайских отношений произошло именно после российского вторжения в Украину", - подчеркнула Голод.
По словам главы правления Украинской ассоциации китаеведов, после вторжения России в Украину изменилась геополитическая ситуация во всем мире.
"Сначала заявления Китая были сдержанными. Еще в марте 2022 года Си Цзиньпин сказал, что война в Европе - это не то, что они хотят видеть. А с мая 2022 года риторика сменилась антиамериканской. Мы уже следим за активизацией Китая на международной арене. Китай хочет позиционировать себя как мирную страну и претендует на посредническую миссию", – отметила Голод.
- В последние годы Пекин проводит политику дипломатической изоляции Тайваня , заставляя другие страны признать его частью "единого Китая", и неоднократно угрожал вторжением .
- Уже на следующий день после визита Эмманюэля Макрона Китай начал масштабные военные учения вокруг Тайваня, отрабатывая ракетную атаку и окружение острова. Учения стали ответом на 10-дневное дипломатическое турне президента Тайваня Цай Ин Вэнь в страны Центральной Америки и встречи с чиновниками США в Калифорнии. В частности, она встречалась с Кевином Макарти, спикером палаты представителей Конгресса США от республиканцев.
- На следующий день после имитации Китаем "высокоточных ударов" по Тайваню министр иностранных дел Джозеф Ву заявил, что Пекин может готовиться к началу вторжения на остров .
- Позже сообщалось , что ежегодные тайваньские военные учения "Хань Куан" в этом году будут сосредоточены на борьбе с блокадой острова на фоне заявлений Китая.
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