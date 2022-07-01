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Главная война с Россией Позиция Китая по отношению к Украине меняется из-за событий на фронте, - китаевед Гончар
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Позиция Китая по отношению к Украине меняется из-за событий на фронте, - китаевед Гончар

1 июля, 2022 пятница
10:52
война с Россией

Украине нужно работать над позицией Китая по войне в Украине

Об этом в эфире Эспрессо сказал китаевед Олесь Гончар.

"Китайцы отрицают возможность сравнения (событий в Украине и ситуации с Тайванем), потому что для Китая - тайваньский вопрос внутренний. Они могут сравнивать Тайвань с Крымом и Украиной - это территория, которую они считают своей. Любое государство, признающее Тайвань как независимую страну - Китай разрывает дипломатические связи с этой страной. Попытка провозгласить независимость Тайваня вызовет войну, но ее могут провозгласить только тайваньцы, а не США или другая страна", - отметил он.

Эксперт добавил, что у Китая в отношении Украины четкая позиция.

"Она имеет несколько пунктов, они против вмешательства, против войны как способа разрешения споров. Они не осудили Россию, но осудили войну, затем они поддержали территориальную целостность Украины, но не сказали "в пределах признанных границ". С этой позицией нужно работать. Она может меняться, она меняется под фактом происходящего на фронте", - заявил Гончар.

По его словам, в Китае увидели, что украинская армия дает отпор

"Теперь Китай и Тайвань очень активно изучают опыт боевых действий в Украине и показатель для КНР было то, что российская армия, на которую они ориентировались, они не способны бороться с небольшой, но мотивированной армией. И это для Китая – это тоже будет большой фактор ", - подытожил он.

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Мир
Китай
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