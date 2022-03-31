Позиция Израиля по приему украинских беженцев не имеет дипломатического объяснения, - посол Украины об отмене безвизового режима

Об этом он рассказал в эфире "Еспресо.TV"



Позиция Израиля относительно войны в Украине не заслуживает дипломатического объяснения. Ситуация очень сложная и неожиданная. Поскольку Израиль для нас дружественная страна. Многие годы у Украины был безвизовый режим с Израилем. С начала войны ситуация кардинально изменилась. В одностороннем порядке Израиль ввел электронные визы для украинцев, которые нужно получить до въезда в страну. Это касается всех владельцев украинских паспортов, включая дипломатические. - рассказал Корнийчук.



Корнийчук рассказал, что сейчас идут серьезные дискуссии с Правительством Израиля, в частности с министром МВД Айелет Шакед. По словам посла, Израиль никогда не был страной, дружественной к беженцам.



Израиль присоединился к Конвенции ООН о беженцах в 1951 году и должен выполнять определенные обязательства. Министры, принявшие решение о ведении виз, нарушили израильское законодательство и двустороннее соглашение с Украиной. Мы неоднократно обращались в прессу и давали пресс-конференции. Наши консулы постоянно дежурят в аэропортах, потому что украинцев там задерживают. Мы обратились в Верховный Суд. Суд рассмотрел решение и обязал министра МВД изменить ее решение. Первую часть суда вы выиграли. Работаем над тем, чтобы решение было изменено и украинцы могли спокойно находиться в Израиле, - добавил Корнийчук.



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