"Позиция изменилась": Россия заявила, что уже против вступления Украины в ЕС, а не только в НАТО
Позиция России относительно возможного вступления Украины в ЕС изменилась и стала похожа на позицию по вступлению Украины в НАТО
Об этом заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью британскому изданию UnHerd News, сообщает агентство РИА Новости.
"Позиция России относительно желания Киева вступить в ЕС изменилась, теперь она похожа на позицию вступления Украины в НАТО", - заявил Полянский.
Постпред также добавил, что не видит на данном этапе дипломатические варианты решения ситуации вокруг войны в Украине.
"На данном этапе я, честно говоря, не вижу никаких возможностей для дипломатического урегулирования с учетом позиции Украины и попытки разжечь этот конфликт со стороны западных стран. Я должен признать, что сейчас нет возможностей для дипломатии", - сказал он.
На вопрос о том, в каком случае Россия может использовать ядерное оружие, Полянский сказал:
"Если вы угрожаете ядерному государству, вы должны учитывать все варианты".
Он также заявил, что как только Финляндия и Швеция станут членами НАТО и подразделения альянса будут там, эти территории станут возможной целью для военных РФ.
- Отметим, что ранее Россия была готова отказаться от большинства ультиматумов в переговорах с Украиной, кроме вступления в НАТО.
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