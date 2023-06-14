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OPINION

Позиция "это страшная трагедия" не принимается

Петр Олещук
14 июня, 2023 среда
14:04
Мнение

Подрыв Каховской ГЭС – это не "катастрофа", не "трагедия" - это конкретное военное преступление

Вижу, что нужно объяснить позицию россиян по военному преступлению по уничтожению Каховской ГЭС.

Так вот, позиция "это ужасная трагедия" не принимается. Как и позиция "это все произошло в результате войны".

В последнее время видел, как многие "хорошие россияне" продвигают тезис: неважно, почему это случилось, все равно Путин начал войну, и он виноват. Таким образом они как будто делают "реверанс", но все это тоже полуправда и манипуляция.

Как и тезис, что "оно разрушилось именно, из-за ненадлежащего обслуживания", или что "это не было кому-то выгодно в военном плане".

Давний принцип "кому выгодно" указывает только на одного виновника — российскую оккупационную армию. И неважно, что их самих частично могло смыть в Днепр. "Мясные штурмы" показывают, как мало они ценят своих людей.

Давний принцип "кому выгодно" указывает только на одного виновника - российскую оккупационную армию. И неважно, что их самих частично могло смыть в Днепр. "Мясные штурмы" показывают, как мало они ценят своих людей

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Много военного смысла было в войне с трансформаторами и разрушением украинских электростанций? Нет, это был чистый терроризм. Главный смысл – сделать украинцам хуже. Разрушение ГЭС – это проявление той же логики. Разрушение ради разрушения. Терроризм ради терроризма. Война с гражданскими, попытка максимально сделать Украину непригодной для жизни.

Только в больном сознании "русских либералов" кто-то из украинцев мог пойти на такое преступление. Ибо даже при нашей с вами жизни последствия этой катастрофы могут быть не исправлены.

Нет, это не "катастрофа", не "трагедия" – это конкретное военное преступление. Как любое преступление он имеет исполнителей и имеет тех, кто его задумал.

Нет, это не "катастрофа", не "трагедия" – это конкретное военное преступление. Как любое преступление он имеет исполнителей и имеет тех, кто его задумал

То есть это как конкретные военнослужащие, так и военно-политическое руководство РФ. И они должны быть привлечены к ответственности. Если же они сдохнут раньше, чем будут привлечены (а так, пожалуй, и будет), а также после этого привлечения, ответственность будет нести все их государство, и каждый россиянин. Потом все будет сочтено, и за все они должны будут платить. Если, конечно, планируется иметь отношения с цивилизованным миром.

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Платить должны "ватники", либералы, платить должны президент Патрушев или президент Навальный. Все каждый. И каждый должен признать, что это было преступление. Колоссальное, страшное преступление против человечества. Очередное преступление, созданное российским государством против украинского народа.

Мне не нужно сочувствие от россиян, мне нужно признание преступных действий их собственного государства, и преступного характера этого государства, за что когда-то должно наступить ответственность.

И все попытки придумать "уставшие дамбы" или какие-то "катастрофы" здесь не помогут. Катастрофа – это извержение вулкана, землетрясение. Даже техногенная авария. А случившееся на Юге Украины — это страшное преступление. Один из самых страшных в мировой истории. Преступление, которое совершил русский народ против украинского народа.

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Об авторе. Петр Олещук, политолог

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