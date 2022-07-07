Дипломат поделился деталями в программе "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале "Эспрессо".

"Необходимо помнить главное, что Великобритания четко определила свою позицию в доктринальных и текущих документах. Для британцев Россия – главный вызов и угроза. Поэтому позиция Британии по поводу войны России против Украины не изменится", - отметил Чалый.

Дипломат добавил, что Борис Джонсон имеет четкую позицию, так что было бы хорошо, если бы он остался в должности.

"Премьер Британии Борис Джонсон проявляет четкую, действенную позицию в отношении Украины, особенно в вопросе предоставления тяжелого вооружения. На территории Великобритании также учится многие украинские военные. По моему мнению, поскольку Борис Джонсон хорошо знает Украину, приезжал к нам, было бы лучше, если бы он остался в этот трудный период в должности премьер-министра", - отметил Валерий Чалый.

5 июля министр финансов Риши Сунак и глава Минздрава Саджид Джавид подали в отставку на фоне серии скандалов вокруг премьер-министра Бориса Джонсона.

6 июля премьер Британии назначил новых министров вместо ушедших в отставку в знак протеста против его действий. В тот же день Борис Джонсон заявил, что не собирается уходить в отставку , несмотря на массовые увольнения министров.

7 июля BBC сообщило, что Борис Джонсон подал в отставку с должности премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии.

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