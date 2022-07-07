Позиция Британии неизменна даже без премьера Бориса Джонсона: Россия – враг, – дипломат Чалый
Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в США 2015-2019 гг. Валерий Чалый считает, что, несмотря на то, что Борис Джонсон уйдет с должности премьер-министра, позиция Великобритании, что страна-агрессор Россия враг, остается неизменной
Дипломат поделился деталями в программе "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале "Эспрессо".
"Необходимо помнить главное, что Великобритания четко определила свою позицию в доктринальных и текущих документах. Для британцев Россия – главный вызов и угроза. Поэтому позиция Британии по поводу войны России против Украины не изменится", - отметил Чалый.
Дипломат добавил, что Борис Джонсон имеет четкую позицию, так что было бы хорошо, если бы он остался в должности.
"Премьер Британии Борис Джонсон проявляет четкую, действенную позицию в отношении Украины, особенно в вопросе предоставления тяжелого вооружения. На территории Великобритании также учится многие украинские военные. По моему мнению, поскольку Борис Джонсон хорошо знает Украину, приезжал к нам, было бы лучше, если бы он остался в этот трудный период в должности премьер-министра", - отметил Валерий Чалый.
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- 7 июля BBC сообщило, что Борис Джонсон подал в отставку с должности премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии.
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